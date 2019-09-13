Приватбанк сообщил о масштабном сбое

В ПриватБанке оперативно устранили неисправность / epravda.com.ua

Вечером в пятницу, 13 сентября, пользователи приложения Privat24 были обеспокоены глобальным сбоем в работе программы. Также не работали терминалы ПриватБанка, установленные в супермаркетах и ​​ритейл-сетях.

Как сообщает Громадське ТБ со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения, были зафиксированы проблемы с зачислением средств на карточку, оплатой в Интернете, работой банкоматов, а также оплатой в POS-терминалах.

В Приватбанке отчитались, что масштабный сбой уже странен, однако могут возникать сложности с терминалами, поскольку накопилось большое количество запросов.

В банке уточнили, что в ближайшие час-полтора терминалы и интернет-банкинг будут работать в нормальном режиме.

Напомним, у ПриватБанка оплата на кассе теперь производится с помощью селфи.

Ранее Лондонский суд разрешил взыскать с ПриватБанка миллионы долларов. По решению суда, ПриватБанк оказался должен около 335 млн долларов.