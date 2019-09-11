Полиция нагрянула с обыском в ПриватБанк: раскрыты детали

В Приватбанке проходят обыски / УНИАН

В среду, 11 сентября в главный офис ПриватБанка в Днепре пришли следователи Соборного отделения полиции города с обысками.

Факт проведения обысков в пресс-службе подтвердили в комментарии НВ.

Ранее сообщил об обысках на своей странице в Facebook инвестбанкир Сергей Фурса.

"А вы говорите украинское государство неповоротливое. Только вчера президент встретился с Коломойским, а уже сегодня полиция пришла с обысками в государственный Приватбанк. Могут работать, когда хотят. Защита бизнеса по-украински. Государство как может пытается защитить украинского предпринимателя от судебного произвола в Лондоне и США", — написал он.

Отметим, в комментарии Liga.net руководитель пресс-службы банка Олег Серга подтвердил факт обыска, и сообщил, что он связан с "одним из договоров, заключенных с ПриватБанком".

Полиция не изымает документы и технику, добавил он.

Ранее полиция нагрянула с обыском в Укрэнерго: названа причина.