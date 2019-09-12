ПриватБанк: оплата на кассе теперь производится по-новому

12 сентября 2019, 17:40

"ПриватБанк оплата селфи" – новая фишка финучреждения.

Приват – оплата с помощью селфи: как это работает – ПриватБанк новости
Приват – оплата с помощью селфи: как это работает / сайт ПриватБанка

У ПриватБанка оплата на кассе теперь производится с помощью селфи.

Как отмечается на сайте финучреждения, ПриватБанк запустил оплату селфи при поддержке международной платежной системы Visa. Биометрическая оплата покупок на кассе розничных торговых сетей называется FacePay24.

FacePay24 использует систему автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition. Она позволяет масштабировать данную услугу считай что на любую торговую точку.

Технология работает при наличии мобильного банкинга Приват24.

Приват: оплата с помощью селфи – как работает

Чтобы оплатить покупки с помощью селфи клиенты Привата должны:

  • установить обновленное приложение Privat24 на смартфон;
  • активировать оплату FacePay24;
  • следуя указаниям программы, сделать 3 селфи с разных ракурсов;
  • к фото своего лица привязать банковскую карточку Visa;
  • оплачивать покупки после селфи на специальную камеру планшета, что расположен рядом с кассой.

Ранее Лондонский суд разрешил взыскать с ПриватБанка миллионы долларов. По решению суда, ПриватБанк оказался должен около 335 млн долларов.

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