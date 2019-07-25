Лондонский суд разрешил взыскать с ПриватБанка миллионы долларов

По решению суда, ПриватБанк оказался должен около 335 млн долларов / privatblog.com.ua

С ПриватБанка постановили взыскать около $335 млн.

Речь идет об оплате выпущенных банком до национализации двух выпусков еврооблигаций. Лондонский международный суд-арбитраж принял решение в пользу владельцев ценных бумаг.

В то же время суд установил ряд ограничений, пишет Интерфакс-Украина.

По словам одного из держателей евробондов, влиять на выплаты будут два фактора:

личность собственника облигаций: предполагается, что в отсутствие полной документации суд таким образом намерен выделить связанных и не связанных с ПриватБанком лиц,

дата их приобретения: условия выплат могут отличаться для тех, кто приобрел еврооблигации после 14 июня.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства. По мнению судей, он нарушал нормы действующего законодательства.

Читайте такжеВ признавшем незаконной национализацию ПриватБанка суде массово "слегли" судьи14 июня Верховный суд Украины отклонил жалобу ПриватБанка и счел законным взыскание с банка в пользу бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова 25 миллионов гривен.