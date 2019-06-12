Пострадали все регионы: в Приватбанке произошел масштабный сбой

Приватбанк работает со сбоями из-за регламентных работ / УНИАН

В системе Приватбанка 12 июня произошел масштабный сбой, о чем сообщает клиенты из Киева, Мелитополя и многих других регионов страны.

"Проводятся регламентные работы по обновлению системы безопасности. Извините на временные неудобства", - сказано на сайте сервиса Приват24.

Клиенты сообщают о сбое в работе терминалов, об отсутствии возможности рассчитаться в магазине карточкой. В ряде городов невозможно снять деньги в банкоматах. Также возникли трудности с работой онлайн-сервиса банка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен в ситуации с Приватбанком защищать исключительно интересы граждан Украины, а не бывшего владельца банка.