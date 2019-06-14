Верховный суд вынес вердикт: ПриватБанк обязан выплатить Коломойскому 25 миллионов гривен

Приватбанк обязали выплатить Коломойскому 25 миллионов гривен / УНИАН

Верховный суд Украины отклонил жалобу ПриватБанка и счел законным взыскание с банка в пользу бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова 25 миллионов гривен.

По информации, 25 миллионов гривен в свое время компания экс-владельцев Приватбанка под названием Акватера заплатила Национальному банку Украины в счет погашения задолженности банка по кредиту рефинансирования.

Отметим, компания Акватера была одной из компаний-поручителей по кредитам ПриватБанка до его национализации.

Так, ПриватБанк в суде пытался признать взыскание на пользу компании Акватера 25 миллионов гривен незаконным, однако Верховный суд Украины данное решение не поддержал, сообщает РБК-Укриана со ссылкой на решение суда.

Читайте такжеВ признавшем незаконной национализацию ПриватБанка суде массово "слегли" судьиРанее сообщалось, Нацбанк обжаловал оба решения о незаконности национализации банка.

Отметим, что причиной национализации ПриватБанка было намерение тогдашнего президента Украины Петра Порошенко завладеть каналом 1+1, заявил бизнесмен Игорь Коломойский.

Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд города Киева признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка с участием государства. По мнению судей, он нарушал нормы действующего законодательства.