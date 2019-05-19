Украинцы пострадали из-за масштабного сбоя в работе Приватбанка

Поизошел масштабный сбой в работе терминалов ПриватБанка

В Украине произошел масштабный сбой в работе терминалов Приватбанка. При этом люди не смогли расплатиться банковской картой в магазинах, а также снять деньги в терминалах.

"Только что не смог с 5 попыток рассчитаться в магазине. А потом не смог снять деньги ни с приватовского, ни с другого терминала. Есть мнение, что Приват пал", - пишут киевляне.

Похожая ситуация произошла и с Монобанком, подчеркивает Страна.

"Вы можете столкнуться с трудностями при таких операциях: оплата картой в терминалах ПриватБанка, оплата через LiqPay, переводы с карт Приватбанка, переводы на карту Приватбанка, снятие денежных средств в банкоматной сети Приватбанка. Если вы столкнулись с подобными проблемами, пожалуйста, попробуйте еще раз позже", - говорится в сообщении сервисов банка.

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Отметим, что в самом Приватбанке пообещали оперативно устранить проблемы.

"Ночью проводились технические регламентные работы из-за чего возможны были кратковременные сбои при проведении платежей. Но сейчас вся система функционирует нормально. Я сам только что расплачивался через POS-терминал - все работает", - заявил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга.

Ранее сообщалось о масштабном сбое в работе государственного Приватбанка, когда по всей территории Украины не работали банкоматы и терминалы ПриватБанка, а также Приват24 и Liqpay.