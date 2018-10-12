Приватбанк отключает карты, терминалы и банкоматы

ПриватБанк отключит свои терминалы и карты

ПриватБанк опубликовал сообщение, в котором предупредил всех своих клиентов о том, что все системы финучреждения некоторое время не будут работать.

В ночь с 14 на 15 октября Приватбанк отключит все 20 млн. своих платежных карт и обслуживающие их сервисы. В связи с этим в банке рекомендуют клиентам заранее запастись наличкой.

"Мы приносим клиентам извинения за возможные неудобства, но эта работа необходима для того, чтобы еще быстрее обрабатывать все большее количество безналичных платежей клиентов. Если вы запланировали хорошо отдохнуть в ночь с субботы на воскресенье, на всякий случай заранее возьмите с собой в ночной клуб больше наличных. Технологическая пауза в работе процессинга займет непродолжительное время, но не факт, что этот период не совпадает с активизацией посещения бара", — говорится в официальном сообщении Приватбанка.

"Не будет работать ничего: ни сами карты в торговых сетях и банкоматах, ни система интернет-банкинга Приват24, ни платежные терминалы. Ночью, около 8 часов, когда платежными сервисами почти не пользуются. Уже с 8 утра в понедельник все снова заработает и люди снова смогут рассчитываться своими картами, перечислять средства и совершать другие необходимые операции", - цитирует UBR.ua пресс-секретарь госбанка Олег Серга.

Отключение карточных сервисов произойдет из-за перехода Приватбанка на новую версию систем управления базами данных (СУБД) процессинга.

"Пришли обновления к базовым программным комплексам, которые обязательно нужно установить. Это плановая вещь, без которой не обойтись", — заверил Серга.

В банке уверяют, что перезагрузка позволит повысить производительность и качество обработки операций с платежными картами.

Напомним, предыдущий масштабный сбой в работе государственного Приватбанка произошел 9 июня, когда по всей территории Украины не работали банкоматы и терминалы ПриватБанка, а также Приват24 и Liqpay.

В частности, украинцы не могли расплатиться карточками за товар в сети магазинов "Эпицентр", "Сильпо", "Новус", "Фора", "Ашан" и других.

Причиной сбоя в ИТ-департаменте банка назвали аварию магистральных каналов, которая повлекла за собой временные перебои в сети POS-терминалов и банкоматов финучреждения.