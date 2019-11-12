Когда будет Черная пятница 2019: Киев уже готовится – каких цен ждать

Черная пятница 2019 – когда в Украине и каких скидок ждать от Цитрус, Алло и остальных / GettyImages

Черная пятница 2019 в Украине пройдет в один день с Черной пятницей в США, Польше и иных странах – 29 ноября. То есть это последняя пятница месяца.

О скидках и распродажах большинство магазинов объявит 22 ноября – но некоторые скидки уже известны. Магазины обещают украинцам от 20% до 70%

К примеру, выгодно покупать в Черную пятницу 2019 одежду, обувь и аксессуары к ним: Mango, Colins, Bershka и Pull&Bear обещают скидки от 20 до 80%.

Эльдорадо скинет до 50%.

Читайте такжеКак подготовиться к Черной пятницеВ Черную пятницу 2019 технику урвать получится со скидкой до 70% (это Цитрус и Розетка). На Prom.ua обещают до 50%. Алло пока что держит интригу.

С перечнем желанных вещей стоит определиться заранее.