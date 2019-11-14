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Все, что нужно знать о Черной пятнице новости компании

14 ноября 2019, 13:30

В Черную пятницу купить со скидкой можно множество товаров с доставкой в ваш город.

Black Friday 2019 — событие, которого с нетерпением ждут шопоголики Украины. Распродажа в интернет-магазине Цитрус начинается в конце ноября. К грандиозной акции готовятся не только сотрудники компании, но и покупатели. Чтобы не запутаться в необходимых покупках, пользователи интернета заблаговременно составляют списки того, что нужно купить в первую очередь.

Экономия может составить от 7 до 70% на одной единице бытовой техники или электроники. Сориентироваться в больших скидках в Черную пятницу легче, благодаря специальным отметкам, установленным на товары. Перед тем как добавить понравившийся гаджет в Корзину, убедитесь в наличии скидки на сайте компании Цитрус.

Истоки появления Черной пятницы

В Черную пятницу купить со скидкой можно множество товаров с доставкой в ваш город. Предрождественские распродажи пришли в Украину из США. По традиции акции стартуют на следующий день после дня Благодарения. В США чтят этот национальный праздник и отмечают его с размахом.

Чтобы купить товары Черной пятницы по выгодным скидкам, многие американцы спешат оформить однодневный отпуск на работе. Ведь эта распродажа — возможность, которая случается раз в году, когда покупка дорогостоящей техники и подарков близким может обойтись в копейки.

В Черную пятницу каталог товаров, представленных компанией Цитрус, полон актуальными устройствами, которыми каждый из нас пользуется каждый день. Это может быть пылесос, стиральная машина, холодильник. Выбрав подарки родственникам, не забудьте побаловать долгожданной покупкой и себя.

Как подготовиться к Черной пятнице: советы от компании Цитрус

Чтобы Черная пятница в Киеве, Харькове и других городах Украины не разочаровала, воспользуйтесь шансом заказать планшеты, ноутбуки, умные устройства и другие приборы по сниженной цене. Результат грандиозного шопинга может сильно порадовать, если покупатель придерживался простых правил.

Определитесь, что хотите купить больше всего. Выгодно заказать крупный товар, ведь тогда вы больше сэкономите. Установите лимит на траты — сумму, которую не стоит превышать. Такой подход поможет не залезть в долги.

Запланируйте, когда посетите интернет-магазин Цитрус. Чтобы заполнить онлайн форму заказа, не нужно много времени. Но чтобы определиться с желаемым прибором, придется углубиться в характеристики и отзывы клиентов.

Откладывая решение на вечер, пользователь рискует остаться ни с чем. Сниженные цены действуют ограниченное время. Технику быстро раскупают, тем, кто медлит, может ничего не достаться. Тогда следующей распродажи придется ждать целый год.

Популярные акционные товары

Интернет-магазин Цитрус составил список популярных товаров в Блэк Фрайдей :

  • холодильник — агрегат, который купить в обычный день может не каждый;
  • планшет, ноутбук, фитнес-браслет, смартфон — помогают решать повседневные задачи, заниматься эффективными тренировками и развлекаться;
  • умные приспособления-роботы — зачем вам домохозяйка, когда дома есть такое устройство.Черная пятница в Цитрус — светлая страница для продавцов и покупателей. Тем более что стоять в очередях не придется — покупки совершаются в онлайн режиме.
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