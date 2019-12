Праздник с первой ноты: лучшие новогодние песни всех времен и народов

Лучшие новогодние песни 2020 – слушать бесплатно, песни русские и зарубежные на любой вкус / Kolobok.ua

Новогодние песни помогают создать ощущение праздника, даже когда до них еще далеко – а хочется ведь, чтоб пришли поскорее. На работе аврал, у друзей свои планы, в голове – бюджет на Новый год.

Скачать новогодние песни или просто песни про Новый год включить онлайн в такой момент – лучший способ отогнать предпраздничную депрессию.

И пусть у нас на сайте новогодние песни скачать бесплатно не получится – но можно их послушать онлайн. Главред подобрал только лучшие песни на Новый год 2020. Мы даже включили в нашу подборку самые надоедливые новогодние песни – чтобы вы могли составить о них собственное мнение. По мнению британцев, тройка "парий" выглядит так:

All I Want for Christmas Is You от Мэрайи Кэри;

от Мэрайи Кэри; Do They Know It’s Christmas группы Band Aid;

группы Band Aid; I Wish It Could Be Christmas Everyday.

Это при всем при том, что All I Want For Christmas Is You в исполнении Кэри побила рекорд Гиннесса трижды, став успешнейшей праздничной песней в чарте Hot 100 и в добавок самой популярной композицией Spotify.

А еще мы выяснили, что нельзя дарить под елочку и какие подарки на Новый год 2020 порадуют близких – в материале Что подарить на Новый год 2020 и что нельзя дарить в год Крысы.

Также мы узнали, в каком цвете встречать Новый год 2020, год кого по восточному календарю и по славянскому, что готовить и что нельзя делать – чтобы потом год прошел удачно. Об этом мы писали в материале В чем встречать Новый год 2020 и что делать: приметы.

Новогодние песни русские – слушать

Детские новогодние песни – слушать

Лучшие новогодние песни – слушать

Старые новогодние песни – слушать

Новогодние песни для взрослых – слушать

Самые надоедливые новогодние песни