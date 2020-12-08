Во сколько обойдется купить качественную елку на Новый год 2021

Эксперты назвали цены на новогодние красавицы в этом году.
Купить елку на Новый год 2021 обойдется недешево. В широкой продаже их пока нет: открытие елочных базаров намечено на 10 декабря. Но новогодние праздники 2021 уже приближаются – так что цены на новогодние елки 2021 эксперты уже прогнозируют без труда.
В среднем елочка обойдется украинцам в 75 гривен. Дешевле всего можно будет купить елку в Харькове и на Волыне: тут цены колеблются на уровне 48-50 грн. Дороже всего такая покупка обойдется жителям Ивано-Франковска – в 120 грн.
Купить елку но Новый год 2021 в Киеве можно будет в среднем за 106 грн, предвещают эксперты.
Читайте также"Почему не кастрюлю?!": Елка в шляпе – почему все смеются над главной елкой УкраиныОтметим, что купить качественную искусственную елку от производителя даже по акции – меньше чем за 1000 гривен не получится. Это если надо купить искусственную елку 2 метра и выше. Например, купить искусственную елку с гирляндой (90 см) на Prom.ua предлагают за 1120 грн (это со скидкой). За 850 грн предлагают деревце с подсветкой высотой в 60 см.
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