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Что посмотреть: лучшие мультфильмы на Новый год 2020

25 декабря 2019, 13:52

Новогодние праздники в разгаре, и родители ищут, какие мультфильмы показать детям про Новый год и Рождество. Предлагаем рейтинг лучших новогодних и рождественских мультфильмов.

Лучшие мультфильмы на Новый Год
Лучшие мультфильмы на Новый Год 2020 / Frozen Facebook

25 декабря католики и протестанты отмечают Рождество, а уже через неделю - Новый год отмечает весь мир. Чтобы порадовать детей, взрослые желают найти мультик получше, чтобы показать в эти праздничные дни. Рассказываем, какие мультики лучше всего смотреть на Новый год и Рождество.

Рейтинг самых лучших новогодних мультфильмов от Главреда - читайте в нашем материале.

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Лучшие мультфильмы на Новый год и Рождество 2020:

Хранители снов / Вартові легенд / Rise of the Guardians

Дата выхода: 2012

Киностудия / режиссер: Питер Рамси / DreamWorks Animation

Мульфильм, который не только вселяет дух Рождествоа и Нового года. Ледяной Джек - вздорный мальчишка, который может понравится многим, должен помочь самым популярным персонажам спасти праздники - Деду Морозу, Пасхальному Кролику, Зубной Фее, и Песочному Человеку. Дед Мороз отрабатывает еще и Рождество, поэтому, времени спасти мир у них только до 25 декабря. Захватывающий мультик про дружбу, веру в себя и взаимопомощь. Главная идея намекает - у каждого свое место в мире, и оно может быть самым важным.

Хранители снов смотреть онлайн с украинским переводом трейлер:

Полярный экспресс / The Polar Express

Дата выхода: 2004

Киностудия/ режиссер: Роберт Земекис / Warner Bros Animation

Мальчик, который не верит в чудеса и тем более Рождество, попадает на Полярный экспресс, который отвозит его в чудесные места, в конце делая остановку у самого Санты. Мультик грустный, и веселый, поучительный и вселяющий надежду. Поверь в чудо, и оно к тебе явится - доказывает главный герой.

Рождественская история / A Christmas Carol

Дата выхода: 2009

Киностудия/ режиссер: Роберт Земекис / Want Disney 

История про Викторианское Рождество и Эбенезру Скруджа - бессмертна. Новая экранизация с Джимом Керри, который в этот раз серьезен, как никогда. Стоит пересматривать каждый год - для профилактики, и чтобы понять, зачем нужны праздники и веселье.

Секретная служба Санта-Клауса / Arthur Christmas

Дата выхода: 2011

Киностудия/ режиссер: Бэрри Кук, Сара Смит / Sone Pictures Anomation

Джеймс МакЭвой меняет мир к лучшему. Младшенький сын Санты решает исправить ошибку в расчетах эльфов, и самостоятельно доставить подарок маленькой девочке, которая может остаться без Рождества. Помогают ему в этот верные друзья и дед Санта. В Рождество и Новый год никто не должен остаться обиженным, и все должны почувствовать праздник. А иногда - маленькое дело может перевесить масштабные поступки, и буквально спасти человека.

Клаус / Klaus 

Дата выхода: 2019

Киностудия/ режиссер: Серджо Паблос / Netflix

Шикарный мультфильм, который переосмысливает происхождение св. Николая, Никлауса, и Клауса - он же Санта Клаус. Джаспер - сын известного магната был сослан в деревеньку за полярным кругом, чтобы научится ремеслу почтальона - ему нужно оформить 6 тысяч писем. Однако, в деревне идет междуособная война, и чтобы ее прекратить, он пытается договориться с местным отшельником - Клаусом, который делает милые деревянные игрушки, отправлять из детям в обмен на письма. Проект должен остановить борьбу в поселке, и осчастливить, как Клауса, который всегда хотел иметь детей, так и жителей, которые наконец обретут мир. Но не все так просто. Пособие Почему мы любим Новогодние праздники для тех, кто не любит зристианскую версию. 

Клаус 2019 смотреть онлайн трейлер:

Кошмар перед Рождеством / The Nightmare Before Christmas / Жах перед Різдвом 

Дата выхода: 1993

Киностудия/ режиссер: Генри Селик по сценарию Тима Бертона/ Skellington Productions/ Walt Disney

Диснеевский мультик про рождество для тех, кто постарше. Джек Скеллингтон из мира Хэллоуин, начеленного монстрами, попадает в мир Рождество, и впечатляется праздником. Он решает принести Рождество в свой мир, а потом и заменить Санту, чтобы развести человеческим детям подарки. Но оказывается, что подарки из Хэллоуина - опасны. Конфликт достигает пика, но Джек старается спасти положение (и Санту). Мультик с хэппи-эндом, но заставляет задуматься о многих вещах.

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Гринч / The Grinch

Дата выхода: 2018

Киностудия/ режиссер: Скотт Мосье, Ярроу Чени / Universal Studios

Бэнедикт Камбербэтч исполняет роль интроверта Гринча, которому пришлось покинуть родной город из-за необычной внешности. Он решает испортить главный праздник жителей Ктограда. Но потом, в процессе, вдруг решает все исправить, и после многих лет ненависти становится главным героем своего города. Смотреть мультики и фильмы про Гринча на новогодние праздники - давняя традиция, и киностудии время от времени обновляют и переснимают картину.

Холодное сердце / Крижане серце / Frozen

Дата выхода: 2013

Киностудия/ режиссер: Крис Бак, Дженнифер Ли / Walt Disney

Переосмысление истории Снежной королевы или Кая и Герды. Только в этот раз королева Эльза - маленькая девочка, которая невесть откуда получила мощные магические способности, и всю жизнь была испуганной, и выросла помешанной на контроле. Она обретает контроль над собой и своими способностями, только, когда полностью себя приняла. Мультик стал просто легендарным - благодаря смыслу, сюжету и уникальным песням, больше всех из которых понравилась Let It Go Sing - она даже была переведена на более чем 50 языков.

FROZEN Let It Go Sing-along смотреть онлайн песню:

101 далматинец / 101 dalmatians

Дата выхода: 1961

Киностудия/ режиссер: Вольфганг Райтерман, Гамильтон Ласке, Клайд Джероними /  Walt Disney Productions 

Мультфильм по мотивам одноименного романа Доди Смит, продюсировал который сам Волт Дисней. В этом мультфильме прекрасно все - от носа, до кончика хвоста. Детский мульфильм, который просто обязателен к просмотру. Круэлла Де Виль хочет себе шубу из далматинцев, и не только скупает их, но и крадет щенков у своей подруги Аниты. Понго и Парди отправляются спасать своих щенков. Мультфильм был переиздан в Blue-Ray в январе 2013 года - с современной обработкой.

Рождество Анжелы / Angela’s Christmas 

Дата выхода: 2017 и 2018

Киностудия/ режиссер: Демьен О'Коннор / Netflix

Рут Негга в роли матери Анжелы и Люси О'Коннелл в роли Анжелы. Котротенькая история о Рождестве с ангелами, маленьким Иисусом и историям от родителей. Достойный мультик всего на 30 минут - но ознакомится с ним следует.

Рождество Анжелы смотреть онлайн трейлер:

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