День святой Анастасии: почему нельзя ходить по дому босиком и чем он важен для беременных

4 января 2019, 01:36

Главред разобрался в приметах и традициях дня.

Икона святой Анастасии Узорешительницы
Икона святой Анастасии Узорешительницы / Vidania.ru

Мир 4 января 2019 года празднует День Ньютона. В США отмечают Национальный день спагетти. А вот православные 4 января чтят память святой Анастасии Узорешительницы. В народе этот день еще называют Настасьин день.

Прозвище Узорешительница святая получила благодаря тому, что всячески старалась облегчить жизнь узникам, попавшим в застенки из-за веры.

Святая Анастасия является покровительницей безвинно осужденных узников, а также беременных: так как разрешение от бремени (то есть роды) в старину ассоциировались с освобождением ребенка из чрева-узилища матери.

Перед иконой святой Анастасии молятся о благополучных родах, справедливом решении суда, исцелении от болезней и защите от всякого колдовства и сглаза.

Святая Анастасия: молитва

Читайте также"В окошке видно свободу": самый молодой из захваченных моряков написал об условиях в российском СИЗОМолитва Анастасии Узорешительнице о родах

Во искушениих и скорбех сущии, к твоему храму притекающе, приемлют честная дарования от живущия в тебе Божественныя благодати, Анастасие: ты бо присно миру точиши исцеления.

Православные молитвы о заключенных

О многострадальная и премудрая великомученице Христова Анастасие! Ты душею на небеси у престола Господня предстоиши, на земли же, данною тебе благодатию, различная совершаеши исцеления: призри убо милостивно на предстоящия люди и молящиеся пред святой иконой твоей, просящия твоея помощи: простри ко Господу святыя молитвы твоя о нас, недостойных (имена), и испроси нам оставление согрешений наших, недужным исцеление, скорбящим и бедствующим скорую помощь: умоли Господа, да подаст всем нам христианскую кончину и добрый ответ на страшнем суде Своем, да сподобимся и мы купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

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4 января: именины

День ангела 4 января празднуют Анастасия, Дмитрий и Федор.

Людям, рожденным 4 января, стоит носить яшму – этот камень оберегает их от злых сил.

4 января: приметы

По погоде в этот день судили о погоде в октябре. Считается, что если облака в этот день против ветра плывут, то скоро жди снегопада.

Сны в ночь на 4 января, как правило, сулят несчастья. Так что лучше всего, если человеку в эту ночь ничего не снится.

4 января: что нужно делать

Беременные на Настасьин день молятся святой Анастасии о легких родах. Также родители в этот праздник просят у святой здоровье и благополучия для своих детей.

Читайте такжеСочельник по-украински: какие 12 блюд нужно непременно приготовить на вечерюУ славян в старину принято было вышить родильный рушник на Настасьин день: считалось, что тот послужит оберегом при родах.

Хозяйки варили постную кашу, которой в первую очередь кормили беременных – чтобы сильными были и здоровыми.

В этот день принято прославлять свой род, особенно женщин-матерей.

Также начиналась подготовка к Рождеству: закалывали свинью, проверяли запасы.

4 января – день святой Анастасии: что нельзя делать

В этот день нельзя

Запрещается 4 января ходить по дому босиком – накличешь беду родне или кого-либо из родственников могут арестовать. По этой же причине не принято вязать. Женщины вообще в это день старались не делать никакой черной работы – а то весь дом "почернеет" от беды.

В этот день возбраняется бить животных – мол, в этом случае человек заболеет, будут проблемы с ногами.

На Настасьин день не прокалывали уши – долго заживать будут.

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праздник православие приметы традиции Анастасия
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