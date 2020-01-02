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Что такое високосный год – что нельзя делать и почему

2 января 2020, 02:14

Что нельзя делать в високосный год 2020 – приметы и суеверия, разбирался Главред.

Високосный год 2020 – приметы и что нельзя делать в високосный год 2020
Високосный год 2020 – приметы и что нельзя делать в високосный год 2020 / 1zoom.ru

Високосный год приходит к нам каждые четыре года.

Его еще называют год Касьяна. Это связано с преданием о святом Касьяне и святом Николае (подробнее можно узнать в нашем материале 22 мая – какой праздник сегодня: чем помогает Святой Николай).

Некоторые считали, что предыдущий был високосным. Ан нет! 2020 – високосный год, 2019 – нет. Предыдущий такой год был 2016-й. Следующий поджидает в 2024 году.

От обычного высокосный год отличается количеством дней – 366 дней вместо более привычных 635-ти (за счет "лишнего" дня удлиняется февраль). А еще – количеством суеверий.

Основные приметы в високосный год связаны с деньгами и семьей. 2020 високосный год – можно ли выходить замуж? А мужчинам – можно ли жениться в високосный год? Можно ли рожать в високосный год 2020? Можно ли покупать квартиру в високосный год? Можно ли делать ремонт в високосный год? И прочая, и прочая, и прочая…

Главред разбирался, что нельзя делать в високосный год 2020 – приметы и суеверия.

Что нельзя делать в високосный год 2020

Если коротко, то, по сути, ничего. Суеверные люди, видимо, лишь молятся в этот год и стойко терпят любые неожиданности. Год этот считается годом эпидемий, стихийных бедствий и войн.

Что нельзя строить в високосный год? Тоже ничего – ни жилье, ни отношения.

А теперь поконкретнее:

  • свадьба в високосный год считается неудачной и недолговечной;
  • разводиться, с другой стороны, тоже нельзя – новых отношений, мол, не заведешь;
  • заводить животных (покупать или продавать) – мол, болеть будут или сбегут;
  • менять работу и открывать свое дело;
  • покупать квартиру в високосный год или строить дом;
  • в високосный год рождение ребенка 2020 также нежелательно – дети, рожденные в високосный год 2020, живут, по поверью, трудной жизнью;
  • путешествовать – опасная выйдет поездка;
  • сеять и сажать.

Уже беременные женщины, к слову, до самых родов в високосный год не стригутся – чтоб побороть плохие приметы.

Високосный год 2020 – приметы

В високосный год не покупают ничего на смерть (одежду, в которой человек хотел бы быть похороненным, место на кладбище и т.п.), чтоб не приблизить свою кончину. Еще – не подбирают ничего круглого с земли, в том числе ягоды-грибы (особенно на Ивана Купала) и прочее. Это, считается, тоже не к добру.

Вой собаки в этот год считается особо дурным знаком. В целом об этой примете читайте в нашем материале Почему нельзя, чтобы собака выла: приметы и заговор.

В високосный год даже не колядуют.

Читайте такжеКакого числа колядки, когда щедруют 2020 и когда нужно идти посеватьО том, как все эти запреты обойти – читайте в нашем материале Правда ли про високосный год 2020: что нельзя делать и как запреты обойти.

А заодно напомним, что Церковь – ни православная, ни католическая – подобные приметы не поддерживает: обряды венчания и крещения с удовольствием проводит, колядки благословляет и советует полагаться на волю Божью, а не следить за всякими "знаками судьбы" и оправдываться "несчастливым" годом или "неудачными" цифрами.

приметы традиции суеверия Високосный год
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