У Зеленского сегодня праздник: как поздравила жена

Сегодня у Владимира Зеленского день рождения, его поздравила жена Елена / instagram.com/olenazelenska_official

В субботу, 25 января, президенту Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года, его трогательно поздравила супруга Елена.

Жена главы государства поделилась в Instagram, что с супругом безопасно, уютно, никогда не спокойно, но всегда интересно.

По ее словам, так чувствуешь себя, когда рядом настоящий мужчина, на которого можно во всем положиться.

"...Какой действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся малыми и нестрашными. Настоящий мужчина - тот, с которым по плечу, казалось бы, невозможно...", - отметила она.

Жена добавила, что рядом с таким мужчиной обязательным является ощущение легкое головокружение и "бабочек" внутри. "Любимый, с твоим днем!.. Спасибо за каждое мгновение вместе!.. Всегда с тобой, всегда на твоей стороне!", - подчеркнула супруга.

Напомним, Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Зеленский учился в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета и получил диплом юриста. В мае 2019-го Зеленский стал президентом.