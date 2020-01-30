Полиция Полтавщины нашла способ душить на корню всех желающих "поанонизовать" / УНИАН

Блогер Александр Волков поделился с общественностью весьма любопытным документом о деятельности Полтавской полиции.

Намерения у правоохранителей, несомненно, были самыми благами – но вот языковых знаний им явно не хватило.

На днях они разослали пользователям письмо, в котором официально предлагали свою помощь в борьбе с анонимностью в интернете.

Читайте также"Автофекалия", "циничные бандеры": знаменитые оговорки ПорошенкоОднако явно намудрили с переводом, превратив привычное существительное "аноним" в глагол "анонізувати". Последние оказалось слишком созвучным со словом "онанировать", то есть заниматься самоудовлетворением в сексуальном смысле.

"Полиция теперь выслеживает тех, кто пытается анонізувати. Дожили, уже и поанонизовать спокойно нельзя", – пожаловался Волков у себя в Telegram-канале.

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