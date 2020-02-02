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"Огонь и пепел": старец из Ирана предрек гибель человечества через пять лет

2 февраля 2020, 03:47

Иранский старец предрек массовое извержение вулканов

Извержение вулкана Агунг
Извержение вулкана Агунг / ABC

Жителям планеты Земля предрекли скорую гибель из-за катаклизма. Так, в течение пяти лет человечество ждет конец света.

По словам иранский старец Салман Салехигударза, которого считают провидцем, на планете начнется массовое извержение вулканов.

"Человек стал врагом человека. Все, что происходит на Земле, – все зависит от человеческих рук. Сами себя уничтожаем. Совсем скоро на Востоке проснутся вулканы. И это будет не Божья воля. Это будет реакция Земли на то, что мы здесь творим. И с каждым годом это будет все заметнее", – цитирует Салехигударза НТВ.

При этом он указал, что человечество погибнет от огня и пепла.

"В течение ближайших пяти лет в мире будет большое количество извержений. Огонь и пепел ждет очень многих людей", – подчеркнул старец.

Также он призвал человечество одуматься, пока все не "пошло прахом", потому что "Земля реагирует на то, что мы с ней делаем".

Как ранее сообщал Главред, эксперты прогнозируют, что ближайшие пять лет могут стать самыми жаркими за все время наблюдений.

Иран вулкан конец света новости Украины
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