Будет еще жарче: эксперты предупредили о глобальных изменениях погоды

Реагировать на глобальное потепление становится все сложнее / Фото pixabay.com

Погода в Украине нынешней зимой удивила плюсовой температурой и практически отсутствием снега. Однако, такая теплая погода – еще не предел, а только начало процесса потепления. Эксперты прогнозируют, что ближайшие пять лет могут стать самыми жаркими за все время наблюдений.

Предыдущие пять лет также считаются самыми жаркими с момента начала наблюдений - в среднем температура воздуха была на 1,09 градуса по Цельсию выше прежних показателей. Однако, с 2020 по 2024 год станет еще жарче. Эксперты прогнозируют, что средние температуры воздуха будут на 1,15 - 1,46 градуса по Цельсию выше, чем в доиндустриальный период человечества, передает Sky news. В первую очередь, потепление будет затрагивать северные районы Европы, Азии и Северной Америки, а также Северную Атлантику.

Парижское соглашение по климату от 2015 года предусматривает, что рост мировых температур необходимо сдерживать в пределах 1,5 градуса по Цельсию. Тем не менее в ближайшую пятилетку глобальные температуры могут временно пересекать эту отметку. В Британской метеорологической службе также предупредили, что реагировать на эту ситуацию становится все сложнее.

Напомним, ранее координатор по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив Экодия Евгения Засядько предупредила, что последствия глобального потепления могут жестко ударить по Украине. По прогнозам, из-за повышения температуры на три градуса будут затоплены 590 населенных пунктов, 75 тысяч человек станут климатическими беженцами, а Крым может уйти под воду.