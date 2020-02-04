Картину купил и семью развалил: какие картины нельзя вешать в доме

Даже самые красивые картины могут принести горе в дом / Instagram

Когда в доме есть картины, становится уютнее. При этом картины также красноречиво демонстрируют ваш вкус, характер и общий жизненный настрой.

Иногда люди любуются страшными картинами, которые висят у них в квартире, а потом удивляются, откуда у них возникают болезни и проблемы.

Дело в том, что каждая написанная картина – это энергия. Именно поэтому одни картины вызывают сильные эмоции, а другие – вообще не трогают. Вроде картина красивая, вроде все на ней правильно нарисовано, и свет, и тени… но вообще не трогает.

А еще картины очень символичны, и способны влиять на жизнь тех, рядом с кем они находятся. Никогда картина, на которой изображены страдания, обида или ненависть, не сделает кого-то счастливым.

К выбору картин стоит подходить очень внимательно. Главред узнал, какие картины покупать нельзя.

Какие картины нельзя вешать дома

Почему нельзя вешать в доме картины с штормом

Если вам нравится шторм, буря и буйство стихии – отлично, идите в музей или на выставку и наслаждайтесь. Но в доме такие картины опасны. Всяческие природные катаклизмы на картинах – это сплошная энергетика, которая пытается вырваться наружу. Не негативная, и не позитивная - просто ее очень много. В итоге вы можете наблюдать ссоры и бури в семье – при том на ровном месте.

Почему нельзя вешать в доме сиреневые картины

Картины, на которых преобладает сиреневый цвет – отпугивают счастье, погружают в грусть и депрессию. Вряд ли вам захочется улыбаться и радоваться жизни, если вы сполна вкусили меланхолию.

Почему опасны картины с развалинами и грустными людьми

Всевозможные руины и развалины на холсте, а также грустные лица – это не то, что должно находиться у вас дома. Проинспектируйте свои картины и, если видите что-то в этом роде – избавьтесь от таких картин немедленно, так как они символизирует разлад в семье, бедность и даже смерть.

Чем опасны картины с грозными животными

Вполне возможно, что вы ощущаете себе сильным и защищенным, если у вас на стене висит картина с изображением животного, которое грозно смотрит на вас. Но такая картина опасна, ведь она наполняет жилье злостью, ненавистью, а потом появляются болезни.

Почему картины с водопадами и реками нельзя вешать в доме

Многие заблуждаются, думая, что вода успокаивает и уносит все плохое. Живая – да, постоять возле речки очень полезно. Но если на картинах в вашем доме, или на тех, которые вы хотите прикупить, - изображен красивый водопад или река, тогда кто-то из семьи уйдет – его унесет непонятно куда и пути обратно не будет.

Почему картины с цветами в спальне запрещены

Картины с цветами можно вешать в любом месте в доме, кроме спальни. Цветы в спальне - к супружеским изменам. Не стоит испытывать судьбу и семью - картинам с цветами в спальне не место.

Почему нельзя покупать картины с зимними и осенними пейзажами

Если уж сильно хочется пейзажи, то отдайте предпочтение весне и лету. А вот зима и осень, которые так впечатляюще выглядят на картинах, не лучший выбор для дома, в котором хотят счастья. Осень и зима — это увядание, конец жизни и бесконечная депрессия, которая вам точно не нужна.

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