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Разболтал и пострадал: 6 вещей, о которых нельзя говорить друзьям

23 января 2020, 06:20

Существует 6 вещей, о которых лучше помалкивать. Да что там помалкивать - о них вообще нельзя никогда никому рассказывать! Иначе пожалеете.

Есть вещи. которые рассказывать друзьям нельзя / Instagram

Язык доведет до беды. Порой нам так хочется поделиться с друзьями, коллегами и знакомыми своими проблемами или радостями, закричать о них на весь мир и даже уведомить всех своих виртуальных друзей в соцсетях. Наверное, мы подсознательно хотим поддержки. При этом очень часто наши друзья и знакомые атакуют нас неудобными вопросами о наших успехах и поражениях, а также планах, мечтах и чаяниях.

Не ведитесь! Слово имеет силу. Высказанное слово теряет энергию. И как только вы расскажете о наболевшем, сразу все пойдет вразброд – все станет еще хуже, чем было, и мечты навеки останутся мечтами.

Вообще эзотерики отмечают, что существует 6 вещей, о которых лучше помалкивать. Да что там, о них вообще нельзя никому рассказывать. Дышите глубже, пересильте желание выплеснуть планы, научитесь держать в тайне от других то, что для вас имеет значение. Иначе удача будет отворачиваться от вас, и жизнь превратится в сплошную черную полосу.

Что нельзя рассказывать друзьям

Почему нельзя рассказывать о своих планах

Если вы хотите открыть свое дело, поменять работу, начать новый проект, отношения или ремонт – закройте рот на замок. Не надо свою идею разбалтывать другие тем, кто может стать причиной разочарований. К слову, из зависти в ответ вы получите критику, сомнения, вас, в конце концов, собьют с толка и посеют неуверенность в себе. И уже после такой милой, на первый взгляд, беседы, вы уже задумаетесь, а стоит ли делать, а нужно ли, а прав ли я. А там, где появляется сомнение, там начинается неудача.

Почему нельзя рассказывать о своих успехах

Если вы получили премию, вам пообещали новую высокую должность, или вы сделали удачную и выгодную покупку, не спешите с этой новостью к друзьям и родственниках, а тем более, не трубите об этом в соцсетях. Люди не любят чужие успехи, победы и удачи. Чужое счастье у многих вызывает дискомфорт. Такой друг потом еще окрестит вас хвастуном и будет дуться, словно вы ему или ей задолжали и должны извиниться за неудобство. Эзотерики настаивают. Что счастье любит тишину.

Почему нельзя рассказывать о своих проблемах

Если вы наивно думаете, что если расскажете всем своим друзьям о своих проблемах, то кто-то из них их решит. Вам может показаться, что если вы поделитесь неурядицами в семейной жизни или на работе, то вас пожалеют, поймут и словно по мановению волшебной палочки все изменится к лучшему. Бросьте это! Вы только показываете неумение решать проблемы, и у ваших друзей на подкорке в мозгу откладывается мысль, что вы – неудачник, вам все время не везет и от вас лучше держаться подальше, ибо вы слабак. Берите на себя ответственность за свою жизнь и не позволяйте никому в ней ковыряться.

Почему нельзя рассказывать о своих доходах

Запомните, о деньгах разговаривать запрещено.  Не нойте, если денег нет. Отсутствие денег – это не то, о чем следует говорить со своими знакомыми. Мало у вас денег, много, зарплата высокая или небольшая, - судачить об этом не стоит. Человек, который вас слушает – будет судить вас по себе – если у вас высокая зарплата, позавидует, да еще и сглазит, если маленькая зарплате – мысленно прекратит уважать. И учтите – деньги – это в первую очередь энергетика. К деньгам нужен особый подход, но они хотят именно особого отношения, а не "базара" и нытья.

Почему нельзя рассказывать сны

Ух как нам нравиться трепаться о своих снах. Мы то и дело пытаемся всем доказать, какие мы проницательные, как кто-то нам дал знак, какой важный вещий сон приснился. Отныне прекратите делиться снами. Ваш сон – это ваше личное, тайное и сокровенное. Если вам ангел хранитель, или умершие родственники, или еще кто-то что-то подсказал или рассказал – пускай это останется с вами. В противном случае вам грозит слабость, уязвимость, и болезни -  как следствие.

Почему нельзя рассказывать о своих болезнях

Когда человек болеет, он подсознательно ищет защиту и утешение. Но самое глупое, что вы можете сделать, сделав себе еще хуже – это рассказывать в деталях о своем самочувствии. Рассказав о болезни, вы будете истощены, ведь остатки сил вы потратили на пустую болтовню. То есть ваш организм просто прекратит бороться с болячкой – а зачем, вы ведь так смаковали эту самую болячку. Кстати, если вы просите помощи и поэтому рассказываете о проблемах со здоровьем – то это делать можно. Конкретная просьба о помощи – это совершенно другая история.

Читайте такжеСъел и помолодел: назван простой соус, который омолаживает организмНапомним, ранее сообщалось, говорить "спокойной ночи" нельзя. Ведь спокон веков фраза "спокойной ночи" означает - мёртвое спокойствие.

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