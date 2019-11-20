Страшные пожелания: почему нельзя желать удачи и спокойной ночи

Нельзя друг другу желать спокойной ночи / SYL.ru

Верить или не верить в суеверия – выбор каждого, но тот факт, что они работают – подтвердят многие. При в повседневной жизни от незнания люди желают друг другу удачи, спокойной ночи, и даже не представляют, какими могут быть последствия.

Главред узнал, что нельзя желать своим родным, друзьям, коллегам.

Почему нельзя желать спокойной ночи

Говорить "спокойной ночи" нельзя. Ведь спокон веков фраза "спокойной ночи" означает - мёртвое спокойствие.

Более того, когда человек умирал и его провожали в последний путь, ему говорили - "спи спокойно", желая, чтобы сон усопшего никоим образом не беспокоили.

По этой же аналогии врачи никогда не желают дежурным "спокойного дежурства". Да, это суеверие, но вполне реально то, что после такого пожелания "спокойное" дежурство очень часто сопровождается неприятностями.

Вообще, сама по себе фраза "спокойной ночи" подразумевает полное спокойствие. А полное спокойствие наступает только в случае смерти.

С другой стороны, если взять тех же врачей, есть нормальные возможности желать спокойной ночи. У больных очень часто есть нарушения сна или сама болезнь постоянно беспокоит — в этом случае, пожелание на энергетическом уровне будет приводить к ослаблению влияния болезни и созданию действительно спокойного сна.

Отметим, если речь не идет о больнице, то вполне допустимо желать спокойного отдыха тем, кто не может "взять сон в руку" — людям с нарушениями сна.

Что же говорить вместо "спокойной ночи"?

Нужно желать "доброй ночи" - так вы точно пожелаете человеку хорошо выспаться и проснуться в настроении.

Еще одно приемлемое пожелание вместо опасного "спокойной ночи" - пожелание сладкий снов.

Печему нельзя желать удачи

Безобидное пожелание может обернуться настоящим невезением. Дело в том, что Удача или, как нам более известно - Молох, - было главным божеством у семитских народов, которое являлось одним из воплощений Баала (или Ваала, Вельзевулаа, Валтасара), т.е. диавола, сатаны.

Удачи или хорошего спектакля нельзя желать и артистам. Суеверностью отличаются и врачи. У медиков считается, что если услышать пожелание удачи в свой адрес, то дежурство непременно пройдет беспокойно и суетливо.Не принято желать удачи также рыбакам, охотникам и всем тем, кто таким образом добывает себе пропитание.

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