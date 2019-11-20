  1. Главная
  3. Здоровье

Страшные пожелания: почему нельзя желать удачи и спокойной ночи

20 ноября 2019, 06:10

Говорить "спокойной ночи" нельзя. Ведь спокон веков фраза "спокойной ночи" означает - мёртвое спокойствие.

Спать
Нельзя друг другу желать спокойной ночи / SYL.ru

Верить или не верить в суеверия – выбор каждого, но тот факт, что они работают – подтвердят многие. При в повседневной жизни от незнания люди желают друг другу удачи, спокойной ночи, и даже не представляют, какими могут быть последствия.

Главред узнал, что нельзя желать своим родным, друзьям, коллегам.

Почему нельзя желать спокойной ночи

Говорить "спокойной ночи" нельзя. Ведь спокон веков фраза "спокойной ночи" означает - мёртвое спокойствие.

Более того, когда человек умирал и его провожали в последний путь, ему говорили - "спи спокойно", желая, чтобы сон усопшего никоим образом не беспокоили.

По этой же аналогии врачи никогда не желают дежурным "спокойного дежурства". Да, это суеверие, но вполне реально то, что после такого пожелания "спокойное" дежурство очень часто сопровождается неприятностями.

Вообще, сама по себе фраза "спокойной ночи" подразумевает полное спокойствие. А полное спокойствие наступает только в случае смерти.

С другой стороны, если взять тех же врачей, есть нормальные возможности желать спокойной ночи. У больных очень часто есть нарушения сна или сама болезнь постоянно беспокоит — в этом случае, пожелание на энергетическом уровне будет приводить к ослаблению влияния болезни и созданию действительно спокойного сна.

Отметим, если речь не идет о больнице, то вполне допустимо желать спокойного отдыха тем, кто не может "взять сон в руку" — людям с нарушениями сна.

Что же говорить вместо "спокойной ночи"?

Нужно желать "доброй ночи" - так вы точно пожелаете человеку хорошо выспаться и проснуться в настроении.

Еще одно приемлемое пожелание вместо опасного "спокойной ночи" - пожелание сладкий снов.

Печему нельзя желать удачи

Безобидное пожелание может обернуться настоящим невезением. Дело в том, что Удача или, как нам более известно - Молох, - было главным божеством у семитских народов, которое являлось одним из воплощений Баала (или Ваала, Вельзевулаа, Валтасара), т.е. диавола, сатаны.

Удачи или хорошего спектакля нельзя желать и артистам. Суеверностью отличаются и врачи. У медиков считается, что если услышать пожелание удачи в свой адрес, то дежурство непременно пройдет беспокойно и суетливо.Не принято желать удачи также рыбакам, охотникам и всем тем, кто таким образом добывает себе пропитание.

Напомним, ранее сообщалось, многие из вас наверняка уже задумываются о подарках под елочку на Новый год. При этом одни подходят к выбору подарка для родственников и друзей тщательно, а другие откладывают их покупку на последний день, наверное, надеясь на какое-то чудо. При этом важно обратить внимание на то, чтобы подарок не обернулся для вас или для того, кто его получит, страшной бедой.

медики охотники магия актеры мистика рыбаки пожелание Спокойной ночи суеверия удача
Сейчас вы просматриваете новость «Страшные пожелания: почему нельзя желать удачи и спокойной ночи». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:33
Эксперт назвал условия возвращения Крыма в Украину
06:10
Страшные пожелания: почему нельзя желать удачи и спокойной ночи
06:08
Голубой маникюр – самый модный зимний маникюр 2020: свитер на ногтях и геометрия - фото Фото Видео
05:48
От оттепели до -20°: синоптики дали пугающий прогноз на декабрь 2019
05:29
"Все ради бабла": астролог раскрыл правду о жизни патриарха Кирилла
05:08
С Днем ребенка 2019 – открытки и поздравления в прозе и стихах Фото
04:54
Макияж зима 2019/2020: стрелки, блестки и яркие цвета - модные идеи на фото Фото
04:29
Михайлов день 2019: что нельзя делать, приметы и заговоры
04:23
Лизуны всех стран, соединяйтесь: как довести женщину до оргазма куннилингусом
04:06
Детские автокресла: какие бывают и как выбрать
03:18
Война на Донбассе и сланцевый газ: эксперт развеял миф об одной из причин конфликта
02:38
Названа главная психологическая причина лишнего веса Видео
02:27
"Надо было сделать это давно": генсек НАТО пожурил Россию
01:49
"Раздевайся, ложись": Волочкова устроила стриптиз в ношеном белье Видео
01:45
Хаос расширяется: эксперт предупредил о макроэкономической катастрофе
01:03
Разврат в спальне: топ-5 советов по съемкам возбуждающего домашнего порно
00:20
20 ноября – какой сегодня праздник: с Днем ребенка и приметы на Федота Видео
00:02
СМИ рассказали, куда из Ювентуса уйдет Криштиану Роналду
19 ноября, вторник
23:41
"Теперь он в армии": в Одессе парня загребли в армию прямо с работы в McDonald’s
23:07
Клуб-финалист Лиги Чемпионов уволил главного тренера
22:41
Заплатили за молчание: в Россию тайно привезли трупы путинских наемников из ЧВК "Вагнера"
22:13
Стало известно, когда ЕС, Украина и Россия проведут консультации по газу
22:10
Карпаты могут получить запрет на трансферы на длительный срок
21:55
Оладьи на кефире классические: секреты готовки пышных оладушек Фото
21:50
Перші Ластівки: 1 серия и 2 серия смотреть онлайн Видео
21:47
Стало известно, насколько США увеличат количество своих солдат в Польше
21:44
"Получили особый статус": "Штирлиц" раскрыл новые потери боевиков
21:29
Гончарук рассказал, как Кабмин будет бороться с давлением силовиков на бизнес
21:06
Красавица-порноактриса блеснула тугими прелестями тела в белье Фото
21:03
В Киеве частично перекроют один из мостов: когда и почему
21:01
Яремчук хочет встретиться с Россией в финале Евро-2020
20:42
Стать министром обороны: "Заложивший" Трампа офицер рассказал, чем его манили в Киев
20:30
Сериал Сидоренки-Сидоренки 27 и 28 серия смотреть онлайн 19-11-2019 Видео
20:19
Зеленский сам развязал руки Тимошенко мнение
20:17
"Зигующий" дипломат добился возвращения в МИД Украины
19:30
Свитолина заявила об амбициях стать первой ракеткой мира
19:05
По следам гиперлупа: в Днепре предложили построить город на Луне с "попрыгунчиком" Видео
18:50
Сивохо назвал острые главные проблемы Донбасса
18:41
Суд отпустил Ляшко на поруки Видео
18:35
Украина U-21 вдевятером сыграла вничью с Азербайджаном
18:34
Скандал в разгаре: Меган Маркл подала в суд на журналистов
18:21
"Темный рыцарь": Скороход сказала, кто сливает секреты Слуги народа
18:16
"Против НАТО и ЕС": в СНБО рассказали об российских испытаниях в Украине
18:15
В МИД рассказали на какой компромисс по Донбассу готова Украина
18:10
ТОП-3 самые модные мужские стрижки 2019: андеркат, канадка и британка - 35 фото Фото Видео
17:54
Кошевой рассказал, как относится к Путину и Порошенко Видео
17:47
"Мужика хочется, проститутка": Бузова выставила напоказ возбужденную грудь
17:47
"Только не сутенер": фанаты высмеяли Цыганкова за его наряд на День рождения
17:42
Долгожданный нормандский саммит: Пристайко рассказал, на какой компромисс готова Украина
17:40
"Пушечное мясо": в Сети возмущены обращением оккупантов с детьми в Крыму
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять