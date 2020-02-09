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"Билет, чемодан, вокзал": какие сны видят люди перед своей смертью

9 февраля 2020, 10:11

Люди начинают видеть странные сны за 21 день до смерти.

В снах перед смертью люди пакуют чемоданы / Instagran

Избитая истина – все мы умрем. Каждый в свой час. Но каждый! Тем не менее, многие ищут возможность продлить жизнь. Одни в поисках эликсира молодости пробуют разные средства для омоложения организма. Другие занимаются активным спортом, словно демонстрируя кому-то на небесах – вот, я еще живчик, не забирай меня. Третьи молятся и просят у Бога долгой жизни. Четвертые проматывают жизнь, понимая, что есть только сегодня и вообще ни от кого ничего не ждут.

И совершенно не важно – думаем мы о смерти, или нет, живем так, словно у нас в запасе тысяча лет, или всего день, - все мы что-то чувствуем, когда приходит время покидать этот мир навсегда и видим похожие сны.

По крайней мере, к такому заключению пришли ученые. Человек чувствует, что он умирает и дни его сочтены.

Какие сны люди видят перед смертью

Специалисты из Соединенных Штатов провели важно исследование, и узнали, какие сны видят люди в последние недели жизни. К слову, эксперимент длился десятилетие. В нем приняли участие более 10 тысяч людей.

Так вот, это невероятное открытие, которое заслуживает особого внимание.

Оказалось, что человек начинает видеть странные сны за 21 день до смерти, и львиная доля тех, кто принимал участие в эксперименте, рассказывали, что их сновидения стали яркими. То есть признак "намбе ван" – сны становятся очень яркими. Показатель, кстати, равен 90%.

Что снится перед смертью?

Две третьих участников исследования рассказали, что начали видеть в своих снах умерших родственников и друзей, которые покинули этот мир. К слову, эти сны практически у всех были позитивными, переплетались с реальностью, поэтому многие участники исследования обратили внимание на то, что сложно было понять – где сон, а где явь.  Таким образом, вывод "намбе ту" - в сны перед смертью приходят умершие. 

Чуть более половины участников глобального исследования признаков смерти отметили, что в снах они покупают билеты на вокзале куда-то далеко – на поезд, самолет или пароход. Примечательно, что все они в снах ищут и пакуют чемоданы и готовятся к длительному путешествию. Делаем вывод "намбе фри" - в снах перед смертью покупают билеты.  Это так называемые вещие сны перед смертью.

Что чувствует человек перед смертью

Европейские ученые провели свое исследование, и узнали, что обычно перед смертью, или перед ситуацией, которая может привести к смерти – ДТП, пожар, несчастный случай – практически все чувствуют околосмертные переживания. В чем такие переживания проявляются? Многие участники исследования рассказали, что у них было искаженное восприятие времени. Более половины граждан обратили внимание на то, что скорость их мышления фантастически увеличилась. А половина участников опроса подчеркнули, что им казалось, что они находятся вне тела и видят все со стороны.

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