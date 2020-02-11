От чая глотка будет беда: почему нельзя оставлять недопитый чай

Чай нужно допивать до дна или выливать / Instagram

Вот не зря говорят – поспешишь – людей насмешишь. А все потому, что нас не научили получать удовольствие от простых вещей. Скажем, выпить неспешно чай, наслаждаясь его ароматом и вкусом – это церемония, которая не характерна для нашей переполненной разнообразными делами будней.

Мы наливаем чай, и на ходу его пьем. Закинув пакетик черного или зеленого, заливаем кипятком, ждем, пока немного остынет, делаем пару глотков – и бегом-бегом бежим по важным делам. А наш чай сиротливо остывает на кухонном столе или тумбочке, и больше мы содержимое этой кружки точно не употребляем.

И вот оказалось, что такое поведение – дурацкий ритуал, который еще и против нас работает.

Эзотерики связывают оставленный на произвол судьбы чай с неприятностями, которые начинаются впоследствии прилипать к нам, словно белые нитки к черному шерстяному пальто.

Почему нельзя оставлять чай в кружке

Оказывается, виной всему посуда, которая тесно связана с теми, кто живет в доме. А если быть более точными, то энергетика посуды и ее хозяев переплетается.

Если у вас есть любимая чашка, и вы из нее пьете чай постоянно, то ваша энергетика и энергетика чашки взаимосвязаны.

Эзотерики предупреждают: не допивать чай из посуды считается опасной приметой и оказывает она свое действие на финансы человека.

Откуда это? Из далекого прошлого, что буквально объясняется как то, что вы заявляете вселенной – я живу в достатке, мне всего хватает, и мне ничего не нужно, даже этот чай.

И вот вам прилетает ответочка – если вам ничего не нужно, то ваши деньги смывает рекой – непонятные траты, непредвиденные расходы, только моргнуть успеваешь, как уже приходится прощаться с кровно заработанными.

Куда девать недопитый чай

Чай – магический напиток. Его нужно допивать до дна, или выливать. Третьего не дано. Если спешите, и чай вряд ли будете пить – найдите пару секунд и вылейте его. Кружка должна быть пустой!

Что сулит пролитый чай

Если вдруг вы разлили чай, то это сродни пинка высшим силам – а если они разгневаются, то отомстят бедами, которые обрушатся на вашу голову. Правда, тут нужно оценить ситуацию правильно.

Если вы пролили на себя – ничего страшного, даже наоборот – ждите прибыль.

Если муж и жена разлили чай одновременно – стоит ждать прибавления в семействе и беременность.

А если чай проливает на себя незамужняя девушка – то скоро она выйдет замуж.

Почему нельзя разбавлять чай холодной водой

Если вы разбавили водой черный чай – это предрекает ссору со своей второй половинкой, а если зеленый – то ждите схватки с коллегой.

Если чай случай пролили на стол – это к богатству. А если чай разлили, балуясь – тогда ждите гнева высших сил и ссоры в доме.

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