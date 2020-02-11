Забавный песель-хомяк поражает зрителей: умилительные видео и фото

Смешные видео – золотистый ретривер идет на мировой рекорд и покоряет сеть / Instagram/finnyboymolloy

Золотистый ретривер Финли, что живет в США, идет на мировой рекорд: он может в пасти протащить одним махом сразу 6 теннисных мячиков.

Предыдущий рекорд в 5 мячей принадлежит тоже американцу – псу Оги из Далласа. И побить его у собачьих рекордсменов не получалось с 2003 года.

Все необходимые бумаги хозяева собакевича уже заполнили – но официально рекорд пока не зарегистрирован.

Тем временем Финли продолжает тренироваться и совершенствоваться – заодно умиляя своих подписчиков в Instagram.

Забавно, что поразительному трюку пес научился сам. Хозяева заверяют, что специально четырехлапого друга не натаскивали на "многомячевость" – во всем виновата исключительно жажда пса захапать себе всего и побольше.

Ранее в Бразилии пес отразил пенальти и стал звездой в Сети. Во время матча по мини-футболу такса выскочила на поле и оказалась на пути мяча.

Напомним, хозяин собаки сделал панорамное фото со своим псом – и сильно пожалел. На панорамах движущиеся объекты нередко получаются искаженными.

Кроме того, печальная собака из Германии покорила соцсети. Хозяйка уверяет, что ее питомец счастлив, несмотря на хмурый внешний вид.