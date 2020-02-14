"Рамзан Ахматович подарит мерседес и квартиру": в Чечне целым министерством ищут кота

В Чечне целым министерством ищут кота - Новости Чечни / 1zoom.ru

Умилительные новости из Чечни: Минтуризма Республики разыскивает кота.

На поиски котейки их подвигло видео, на котором усатый со смаком поедает черемшу. На интересный рацион кота и обратили внимание местные чиновники.

На Ютуб уже выложили официальное видео, на котором кота приглашают стать гостем местного фестиваля черемши. Мероприятие запланирован на конец февраля, так что чиновникам стоит поторопиться.

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В соцсетях люди шутят, что коту очень повезло: "Рамзан Ахматович подарит мерседес и квартиру в Грозном. Наверное", "Жаль, кота нет у меня. Я б эту скотину научил не только есть черемшу, но и засаливать".

Ранее сообщалось, что золотистый ретривер Финли готовится к мировому рекорду – попутно покоряя сердца своих подписчиков в Instagram. Все необходимые бумаги хозяева собакевича уже заполнили – но официально рекорд пока не зарегистрирован.