Самые дорогие города мира: Киев догнал Москву

Жизнь в Киеве подорожала в связи укреплением курса гривни и ростом зарплат.
Жить в Киеве стало примерно так же дорого, как и в Москве. Столица Украины поднялась на 22 строчки и занимает теперь 86 место в рейтинге Worldwide Cost of Living 2020.
В целом, в рейтинг попали 130 городов, его составил журнал The Economist. Чем выше позиция, тем дороже считается город. При составлении рейтинга аналитики сравнили более 400 индивидуальных цен на более чем 160 продуктов и услуг, в частности на еду, напитки, одежду, товары для дома и личного ухода, аренду жилья, транспорт, коммунальные услуги, частные школы, домашних работников и отдых.
86-е место Киева в рейтинге самых дорогих городов мира эксперты объясняют укреплением курса гривни в 2019 году, что произошло благодаря рекордному урожаю зерна в стране, а также ростом минимальной и реальной заработных плат.
Таким образом, стоимость проживания в Киеве сравнялась с Москвой. Столица России также расположилась на 86-й ступеньке рейтинга.
Самые дорогие города в мире
- Сингапур, Гонконг и Осака (Япония) с индексом в 102 пункта;
- Нью-Йорк (100);
- Париж, Цюрих (по 99);
- Тель-Авив (97);
- Лос-Анджелес, Токио (по 96);
- Женева (95).
Самые дешевые города в мире
- Дамаск (25);
- Ташкент (30);
- Алматы (34);
- Буэнос-Айрес, Карачи (по 35);
- Каракас (36);
- Лусака (38);
- Ченнаи (39);
- Бангалор (40);
- Нью-Дели (42).
Напомним, в прошлом году Киев включили в список самых привлекательных гастро-городов Европы. Компанию столице Украины составили города Испании, Италии, Франции, Мальты и Греции.