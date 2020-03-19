Самые дорогие города мира: Киев догнал Москву

Жизнь в Киеве подорожала/ Фото pixaby

Жить в Киеве стало примерно так же дорого, как и в Москве. Столица Украины поднялась на 22 строчки и занимает теперь 86 место в рейтинге Worldwide Cost of Living 2020.

В целом, в рейтинг попали 130 городов, его составил журнал The Economist. Чем выше позиция, тем дороже считается город. При составлении рейтинга аналитики сравнили более 400 индивидуальных цен на более чем 160 продуктов и услуг, в частности на еду, напитки, одежду, товары для дома и личного ухода, аренду жилья, транспорт, коммунальные услуги, частные школы, домашних работников и отдых.

86-е место Киева в рейтинге самых дорогих городов мира эксперты объясняют укреплением курса гривни в 2019 году, что произошло благодаря рекордному урожаю зерна в стране, а также ростом минимальной и реальной заработных плат.

Таким образом, стоимость проживания в Киеве сравнялась с Москвой. Столица России также расположилась на 86-й ступеньке рейтинга.

Фото pages.eiu.com

Самые дорогие города в мире

Сингапур, Гонконг и Осака (Япония) с индексом в 102 пункта;

Нью-Йорк (100);

Париж, Цюрих (по 99);

Тель-Авив (97);

Лос-Анджелес, Токио (по 96);

Женева (95).

Самые дешевые города в мире

Дамаск (25);

Ташкент (30);

Алматы (34);

Буэнос-Айрес, Карачи (по 35);

Каракас (36);

Лусака (38);

Ченнаи (39);

Бангалор (40);

Нью-Дели (42).

Напомним, в прошлом году Киев включили в список самых привлекательных гастро-городов Европы. Компанию столице Украины составили города Испании, Италии, Франции, Мальты и Греции.