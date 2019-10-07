Вкусно и дешево: Киев попал в рейтинг лучших гастро-городов Европы

Вареники - одно из блюд которое нравится туристам / 1zoom.ru

Киев включили в список самых привлекательных гастро-городов Европы.

Компанию столице Украины составили города Испании, Италии, Франции, Мальты и Греции, пишет британское издание The Independent.

Британцы считают, что киевская кулинария явно недооценена, и речь идет не только о котлете по-киевски, самом известном блюде города. Другое его доморощенное звездное блюдо - вареники, похожие на дряблые пельмени, которые часто поливают густым соусом.

Составители рейтинга советуют отведать вареники и другие традиционные украинские блюда (свиные ушки, борщ со свеклой) в Kanapa, деревянном лыжном шале ресторана на мощеной улице Андреевского спуска, который слегка напоминает Монмартр.

Кроме того, чтобы почувствовать эксцентричность, британцы советуют посетить ресторан Spotykach в старом городе, который специализируется на ретро-советской кухне: представьте себе тарелки украинского цвета вареники и тюбики космической еды, вдохновленные едой, которую астронавты страны ели в космосе.

Есть также несколько отличных грузинских ресторанов (больше вареников, хлеба и сыра), и хорошая новость заключается в том, что большинстве мест блюда стоят копейки, можно поесть дешево и вкусно.

Ранее Forbes рекомендовал туристам вместо Парижа ехать в Киев.