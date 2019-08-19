Forbes рекомендовал туристам вместо Парижа ехать в Киев

Киев понравился журналистке больше, чем Париж / 1zoom.ru

Журналист издания Forbes Рана Гуд написала статью, в которой посоветовала своим читателям вместо традиционного для путешествий Парижа поехать в Киев.

"В прошлом году Киев посетили 1,6 миллиона человек, в то время, как в Париж наведались 83 миллиона", - пишет она на страницах Forbes.

Автор материала высказала восхищение свободным доступом ко всем достопримечательностям украинской столицы и отметила гастрономический восторг от традиционных украинских блюд.

"Поужинать в Киеве можно вкусно и по приемлемой цене. Особо выделила борщ, который могут подать и без мяса, традиционные голубцы и почему-то хинкали, названные продвинутой версией вареников", — добавила она.

По словам Гуд, особенно впечатлила ее Киево-Печерская Лавра с ее соборами и пещерами, Михайловский Златоверхий монастырь, Владимирский собор, Золотые ворота, Национальный оперный театр и другие красоты столицы.

Журналистка упоминает, что Киев находится недалеко от Чернобыля, поэтому есть возможность отправится на экскурсию в зону отчуждения, которая приобрела всемирную популярность после выхода одноименно сериала от НВО.

Гуд поделилась позитивными впечатлениями от цен на такси. Она уточнила, что цена составит от 2 до 19 долларов на Uber X и Uber Black соответственно.

Напомним, политолог Виктор Уколов, известной своей радикальной позицией, обнаружил, что в последнем сезоне сериала Зверинец или Зоопарк, в котором человечество истребляется сошедшими с ума животными, вставили кадры событий Евромайдана.