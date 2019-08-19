Forbes рекомендовал туристам вместо Парижа ехать в Киев

19 августа 2019, 23:39

Автор выделила украинские достопримечательности и вкусную национальную кухню.

Украина_Киев
Киев понравился журналистке больше, чем Париж / 1zoom.ru

Журналист издания Forbes Рана Гуд написала статью, в которой посоветовала своим читателям вместо традиционного для путешествий Парижа поехать в Киев.

"В прошлом году Киев посетили 1,6 миллиона человек, в то время, как в Париж наведались 83 миллиона", - пишет она на страницах Forbes.

Автор материала высказала восхищение свободным доступом ко всем достопримечательностям украинской столицы и отметила гастрономический восторг от традиционных украинских блюд.

"Поужинать в Киеве можно вкусно и по приемлемой цене. Особо выделила борщ, который могут подать и без мяса, традиционные голубцы и почему-то хинкали, названные продвинутой версией вареников", — добавила она.

По словам Гуд, особенно впечатлила ее Киево-Печерская Лавра с ее соборами и пещерами, Михайловский Златоверхий монастырь, Владимирский собор, Золотые ворота, Национальный оперный театр и другие красоты столицы.

Журналистка упоминает, что Киев находится недалеко от Чернобыля, поэтому есть возможность отправится на экскурсию в зону отчуждения, которая приобрела всемирную популярность после выхода одноименно сериала от НВО.

Гуд поделилась позитивными впечатлениями от цен на такси. Она уточнила, что цена составит от 2 до 19 долларов на Uber X и Uber Black соответственно.

Напомним, политолог Виктор Уколов, известной своей радикальной позицией, обнаружил, что в последнем сезоне сериала Зверинец или Зоопарк, в котором человечество истребляется сошедшими с ума животными, вставили кадры событий Евромайдана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:25
Всемирный день лени 2019: прикольные картинки и необычные советы
19 августа, понедельник
23:39
Forbes рекомендовал туристам вместо Парижа ехать в Киев
23:16
У Зеленского нашли способы снизить электроэнергию на 20%
22:57
"Пусть земля эта родит": журналист пояснил, зачем бросила хлеб Сара Нетаньяху
22:31
В Киеве Range Rover после столкновения с Tesla бросило на пешеходов Видео
22:08
"Слезы наворачиваются на глаза": в Госдуме похлопотали перед Украиной за Крым
21:47
"Пока жив Путин": журналист пояснил, сможет ли Зеленский достичь мира
21:38
"Будем так поступать и впредь": Нетаньяху прокомментировал скандал с брошенным хлебом Видео
20:41
"Паровозик конкретный": в Севастополе мусоровоз смял одним махом 15 авто Фото Видео
20:36
В Польше украинец погиб на заводе LG
20:20
Макрон сделан жене больно на встрече с Путиным Видео
19:49
Путин похвастался, что беседы с Зеленским внушают ему оптимизм Видео
19:29
У Зеленского отреагировали на брошенный хлеб жены Нетаньяху
19:16
Кадры с Майдана в Киеве вставили в малобюджетку про апокалипсис
18:51
Скандальная Сара Нетаньяху: что известно о жене премьер-министра Израиля Видео
18:49
"Хотел бы возглавить киевское Динамо" - Огнен Вукоевич
18:19
Рандеву Нетаньяху и Зеленского в Киеве: важные итоги и заявления Видео
17:43
"Доктор смерть, хрена с два": украинцы разругали Супрун за призыв стучать на врачей
17:40
Крупнейшая еврейская организация Украины прокомментировала скандал с женой Нетаньяху
17:37
Команда Зеленского попросила Вятровича о помощи
17:36
Дочь Кошевого не попала на Детское Евровидение 2019 Видео
17:13
"ЗЕбанутые": украинцы стали бить татуировки с изображением Зеленского
16:56
Голая Хайди Клум коварно показала соски на палубе яхты
16:48
"Агрессор просочился к Нацбанку": черный "мерс" на российских номерах поднял на уши копов Видео
16:45
Приговор за субсидию: как наказывают украинцев за дорогие покупки
16:40
Луческу раскритиковал уровень чемпионата Украины
16:33
В кабинете зама Луценко нашли несанкционированную прослушку
16:19
Килер бросил вызов Макгрегору
16:00
Крепостная 2 сезон: дата выхода, актеры, сюжет Видео
15:51
Заря - Эспаньол: что известно о ближайшем сопернике луганчан по Лиге Европы Видео
15:42
Гордон дал прогноз, сумеют ли Россия и Украина примириться после Донбасса с Крымом
15:40
Взрыв и утечка радиации в РФ: Украину "накрыло" радиационное облако Видео
15:21
В Харькове доцента военного вуза обвинили в любви к Путину Фото
14:49
Лукавые режиссеры постарались: Бузова без белья дубасит парня сковородой в клипе Лайкер Видео
14:41
Жириновский впал в маразм и пригрозил взять Киев уже 7 ноября Видео
14:32
Амфетамины до добра не доведут: на Киевщине солдат под веществами убил соседа
14:16
Сочный лесбийский поцелуй Maruv накануне Танцев взбудоражил сеть
14:15
"Страна начала развиваться вдвое быстрее": о чем Нетаньяху договорился с Зеленским
14:04
В Украину вернется жара: синоптик дала прогноз на ближайшие дни и День независимости
13:53
"Ляшко сзади шоколадного пристроился": странное фото вызвало резонанс в Сети
13:43
В посольстве США рассказали, как Кремль контролирует войну и насилие на Донбассе
13:35
Притула снова попал в больницу и перенес операцию: все подробности
13:27
Пожар в Токио Стар: почему Зеленский может горько пожалеть о своем высказывании мнение
13:22
Бавария арендовала Коутиньо
13:18
"Мацы не было просто": В Сети рассвирепели от бросившей каравай оземь жены премьера Израиля
13:10
Радости Трампа: 13-летний сын перерос его, жена выгуляла дивные лабутены - фото Видео
13:02
"Лучше насрать на стол": Собчак раздает важные советы для жизни
12:43
Виктор Леоненко раскритиковал игру Динамо
12:34
Адский пожар в Одессе: в отеле Токио Стар погибла австралийка Видео
12:28
Могут подать в суд: Петросян погряз в миллионных долгах из-за любовницы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять