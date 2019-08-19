Кадры с Майдана в Киеве вставили в малобюджетку про апокалипсис

Евромайдан / УНИАН

Политолог Виктор Уколов, известной своей радикальной позицией, обнаружил, что в последнем сезоне сериала Зверинец или Зоопарк, в котором человечество истребляется сошедшими с ума животными, вставили кадры событий Евромайдана.

В своем Facebook Виктор Уколов предложил МИД Украины отреагировать на это.

"Это кадры из американского сериала Зверинец. Наш Евромайдан, где погибли десятки людей, показывают в заставке перед каждой серией. Поскольку здесь используется наш государственный флаг, по моему мнению отреагировать имеет МИД Украины.Было бы правильным подать в суд на авторов сериала за моральный ущерб Украинские причем с семизначной суммой", - пишет Уколов.

Сложно судить насчет использования украинского флага, но на плашках в сериале под кадрами с расстрелами украинцев пишется "Глобальное вымирание населения", и "Люди становятся бесплодными". Моральный аспект такого использования кадров с расстрелов Майдана могут быть и сомнительными.

Сериал Зверинец/Зоопарк снимал телеканал CBS. Выходил он на CBS, FX, Netflix. Общий рейтинг сериала на IMDB - 6.8. Шоуранеры - Джош Аппельбаум, Андре Немек и Джефф Пинкнер.

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