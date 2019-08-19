Кадры с Майдана в Киеве вставили в малобюджетку про апокалипсис

Американцы решили, чтоб будет очень смешно - добавить кадры с пылающего Евромайдана в Киеве в малобюджетный ужастик.
Политолог Виктор Уколов, известной своей радикальной позицией, обнаружил, что в последнем сезоне сериала Зверинец или Зоопарк, в котором человечество истребляется сошедшими с ума животными, вставили кадры событий Евромайдана.
В своем Facebook Виктор Уколов предложил МИД Украины отреагировать на это.
"Это кадры из американского сериала Зверинец. Наш Евромайдан, где погибли десятки людей, показывают в заставке перед каждой серией. Поскольку здесь используется наш государственный флаг, по моему мнению отреагировать имеет МИД Украины.Было бы правильным подать в суд на авторов сериала за моральный ущерб Украинские причем с семизначной суммой", - пишет Уколов.
Сложно судить насчет использования украинского флага, но на плашках в сериале под кадрами с расстрелами украинцев пишется "Глобальное вымирание населения", и "Люди становятся бесплодными". Моральный аспект такого использования кадров с расстрелов Майдана могут быть и сомнительными.
Сериал Зверинец/Зоопарк снимал телеканал CBS. Выходил он на CBS, FX, Netflix. Общий рейтинг сериала на IMDB - 6.8. Шоуранеры - Джош Аппельбаум, Андре Немек и Джефф Пинкнер.
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