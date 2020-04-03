Почему нельзя перерабатывать на "удаленке": ученые предупредили о жутких последствиях

Работать на карантине нужно в меру / Фото pixabay.com

Из-за пандемии коронавируса Украина ушла на карантин, и многие работодатели перевели сотрудников на "удаленку". С одной стороны, кажется, что в этом случае люди будут меньше уставать, так как, как минимум, они не тратят лишние силы и энергию для того, чтобы добраться в офис. Но, с другой стороны, некоторые супер ответственные товарищи стали работать намного больше.

Ученые из Национального онкологического центра Южной Кореи провели исследование, по результатам которого выяснилось, что такая гиперответственность может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

"То, что со стороны может выглядеть как ответственность и желание хорошо выполнить свою работу, может также привести к проблемам с сердцем и мозгом", - говорится в исследовании корейских ученых.

Отмечается что слишком длинный рабочий день может привести к ожирению, гиперусталости, выпадению волос и повышенной чувствительности к изменению температуры.

Наибольший вред долгая работа наносит щитовидке. В частности, из-за трудоголизма развивается гипотиреоз - состояние, обусловленное длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы. Стоит отметить, что гипотиреоз - это лишь один фактор риска, который затрагивает 3,5% людей, работающих более 10 часов в день. Для сравнения: сотрудники, которые трудятся в среднем по 8 часов, болели гипотиреозом в 1,4% случаев.

Напомним, ранее Главред разобрался, как заедать стресс на карантине и не толстеть.

Тем временем педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский считает, что карантин в Украине из-за китайского смертоносного коронавируса может закончиться, когда ограничительные меры отменят США.