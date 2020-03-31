Комаровский сказал, когда закончится карантин в Украине

Карантин в Украине может закончиться после того, как его отменят в США, считает Евгений Комаровский / Скриншот

Карантин в Украине из-за китайского смертоносного коронавируса может закончиться, когда ограничительные меры отменят США.

В нашей стране карантин могут продлить после 24 апреля, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук и ведущий Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам собеседника, как только президент США Дональд Трамп отменит карантин в своей стране, у властей нашей страны "тут же появится на кого спихнуть" такое решение, скажут: "О, Америка закончила, и мы закончим".

"Скорее всего, нам ожидать продления (карантина – Ред.) или… Трамп скажет: экономика наша уже 2,5 триллиона (долларов – Ред.) выделила, больше мы не можем, поэтому все кто может болеть, будут болеть, все, кто должны умереть, – будут умирать, будем спасать, на войне, как на войне, все прекращаем, потому что иначе Америка будет на коленях", – заявил эксперт.Читайте такжеКак не подхватить вирус из Китая: Комаровский все разложил по полочкам

Напомним, новый коронавирус обнаружили в китайском городе Ухань, зараза распространилась по миру, сотни тысяч людей заразились, десятки тысяч – скончались, введена пандемия.

В Украине из-за коронавируса с 12 марта ввели карантин. Карантин должен был закончиться 3 апреля, но его продлили до 24 числа. Также в украинском государстве ввели режим чрезвычайной ситуации.

Коронавирус в Украине по состоянию на 10:00 31 марта нашли у 549 человек, 13 инфицированных скончались, а восемь – выздоровели.

Ранее Евгений Комаровский говорил, что пандемия прекратится после того, как "уханскую заразу" подхватят до 80% населения Земли.