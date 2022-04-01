Австрия принимает украинских беженцев: как попасть в страну и куда обращаться

Какие страны принимают украинских беженцев 2022 - Австрия / depositphotos.com/

Вторжение России в Украину заставило миллионы людей покинуть свои дома в поисках безопасного места. Австрия предлагает переселенцам программу временной защиты, которая действует на территории стран Евросоюза.

О том, как принимает людей Франция, читайте в материале: Франция принимает беженцев из Украины: правила въезда в страну, на что можно рассчитывать.

Как попасть в Австрию

Попасть в страну можно через одну из стран Евросоюза, в которую вы въехали первой. Чаще всего это Польша, Венгрия и Румыния. К примеру, из Варшавы можно добраться до Вены или Зальцбурга на поезде. Из Будапешта курсирует поезд в Вену, продолжительность поездки около 2 с половиной часов.

Важно: за подробной информацией о деталях вашей поездки в Австрию обращайтесь только к волонтерам в палатках на вокзалах. Не стоит доверять посторонним людям и отдавать им свои документы.

Пересечение границы Австрии возможно без наличия биометрического паспорта. Если ребенок без паспорта, необходимо как можно быстрее обратиться в Посольство Украины в Австрии с прошением о внесении ведомостей о ребенке в загранпаспорт родителей или законных представителей.

Что нужно сделать в Австрии в первую очередь

По прибытию в Вену, необходимо обратиться в Гуманитарный центр прибытия по адресу Sport & Fun-Halle Leopoldstadt (2й район Вены), Engerthstrasse 267-269, 1020. Центр работает круглосуточно.

На месте вам будет предоставлены медицинская помощь, питание, тестирование на коронавирус, помощь средствами гигиены. Поиск временного жилья занимает от 5 дней.

Для регистрации необходимо обратиться в Регистрационный и консультационный центр в Austria Center Vienna по адресу Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Вена.

Транспорт в Австрии

Украинские беженцы могут пользоваться Федеральными железными дорогами Австрии (ÖBB) и общественным транспортом в Вене (Wiener Linien) бесплатно и при наличии удостоверения личности.

На что можно рассчитывать в Австрии

В странах Евросоюза принята директива о механизме временной защиты украинских беженцев, которая предоставляется на 1 год и может быть продлена до 3 лет. Граждане Украины будут иметь доступ к рынку труда, медицинской и социальной помощи и образованию для детей.

Полезная информация

Посольство Украины в Австрии в Вене: Naaffgasse 23, 1180 Wien. Гаряча лінія: +43 479 71 72 52 (цілодобово).

Сайты для поиска жилья Прихисток и EU4UA предлагают варианты временного жилья для украинцев по всей Европе.

Дополнительная информация о том как зарегистрироваться и получить материальную помощь тут.

Волонтерский центр помощи украинцам в Австрии.

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