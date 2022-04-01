Австрия принимает украинских беженцев: как попасть в страну и куда обращаться

Что дает статус беженца в Австрии и как получить временную защиту.
Вторжение России в Украину заставило миллионы людей покинуть свои дома в поисках безопасного места. Австрия предлагает переселенцам программу временной защиты, которая действует на территории стран Евросоюза.
О том, как принимает людей Франция, читайте в материале: Франция принимает беженцев из Украины: правила въезда в страну, на что можно рассчитывать.
- Как попасть в Австрию
- Что нужно сделать в Австрии в первую очередь
- Транспорт в Австрии
- На что можно рассчитывать в Австрии
- Полезная информация
Как попасть в Австрию
Попасть в страну можно через одну из стран Евросоюза, в которую вы въехали первой. Чаще всего это Польша, Венгрия и Румыния. К примеру, из Варшавы можно добраться до Вены или Зальцбурга на поезде. Из Будапешта курсирует поезд в Вену, продолжительность поездки около 2 с половиной часов.
Важно: за подробной информацией о деталях вашей поездки в Австрию обращайтесь только к волонтерам в палатках на вокзалах. Не стоит доверять посторонним людям и отдавать им свои документы.
Пересечение границы Австрии возможно без наличия биометрического паспорта. Если ребенок без паспорта, необходимо как можно быстрее обратиться в Посольство Украины в Австрии с прошением о внесении ведомостей о ребенке в загранпаспорт родителей или законных представителей.
Что нужно сделать в Австрии в первую очередь
По прибытию в Вену, необходимо обратиться в Гуманитарный центр прибытия по адресу Sport & Fun-Halle Leopoldstadt (2й район Вены), Engerthstrasse 267-269, 1020. Центр работает круглосуточно.
На месте вам будет предоставлены медицинская помощь, питание, тестирование на коронавирус, помощь средствами гигиены. Поиск временного жилья занимает от 5 дней.
Для регистрации необходимо обратиться в Регистрационный и консультационный центр в Austria Center Vienna по адресу Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Вена.
Транспорт в Австрии
Украинские беженцы могут пользоваться Федеральными железными дорогами Австрии (ÖBB) и общественным транспортом в Вене (Wiener Linien) бесплатно и при наличии удостоверения личности.
На что можно рассчитывать в Австрии
В странах Евросоюза принята директива о механизме временной защиты украинских беженцев, которая предоставляется на 1 год и может быть продлена до 3 лет. Граждане Украины будут иметь доступ к рынку труда, медицинской и социальной помощи и образованию для детей.
Полезная информация
Посольство Украины в Австрии в Вене: Naaffgasse 23, 1180 Wien. Гаряча лінія: +43 479 71 72 52 (цілодобово).
Сайты для поиска жилья Прихисток и EU4UA предлагают варианты временного жилья для украинцев по всей Европе.
Дополнительная информация о том как зарегистрироваться и получить материальную помощь тут.
Волонтерский центр помощи украинцам в Австрии.
Читайте также:
- Статус беженца в Испании для украинцев: как страна принимает людей – помощь и полезные контакты
- Великобритания принимает беженцев из Украины: как попасть в страну и на что можно рассчитывать
- Италия принимает украинских беженцев – как добраться и найти жилье
- Статус беженца в Норвегии для украинцев в 2022: как попасть в страну и на что можно рассчитывать
- Канада принимает беженцев из Украины: как получить статус временного резидента