УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Чем кормить собаку: 4 полезных продукта и 7 запрещенных

Руслана Заклинская
22 декабря 2023, 02:54
Правильное питание является залогом здоровья и долголетия вашего домашнего любимца.
Чем кормить собаку: 4 полезных продукта и 7 запрещенных
Какие продукты могут навредить собаке / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com

В современном мире собака является не только другом, но и членом семьи. заботясь о домашнем животном, владельцы стремятся обеспечить ему наилучшие условия, включая питание. Одним из распространенных подходов к кормлению собаки является включение в диету домашней еды. Тем не менее, такой подход требует тщательного изучения, поскольку не все продукты, которые потребляет человек, являются безопасными для собак.

Чем можно кормить собаку из домашней еды

В рационе собаки могут быть мясо и рыба, овощи и фрукты, крупы и злаки. Мясо является важным компонентом для обеспечения белков в рационе и имеет первостепенное значение для собаки как хищника. Рекомендуемая доля мяса в суточном рационе собаки составляет 70-80%. Мясо можно давать сырым или вареным, но не жирным. Подойдет курица, индейка, говядина, телятина, кролик. Субпродукты, такие как печень, сердце, легкие, также можно включать в рацион собаки, но в умеренных количествах.

Овощи и фрукты могут дополнить рацион, но нужно быть внимательным, ведь некоторые из них токсичны для животного. Злаки и злаки могут служить источником углеводов и энергии. Можно давать собаке такие овощи, как морковь, кабачок, тыква, свекла, капуста, брокколи. Из фруктов можно яблоко, грушу, банан, арбуз.

видео дня

Добавление злаков и злаков, таких как рис, гречка, овсянка, помогает обеспечить энергию и углеводы. Это хорошая основа для рациона.

Какие продукты нельзя давать собаке

Потребление некоторых продуктов может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у собаки. Вот основные продукты, которыми нельзя кормить собаку:

  1. Лук и чеснок могут повредить эритроциты.
  2. Виноград и изюм, в свою очередь, могут вызвать проблемы с почками.
  3. Жирная пища - может спровоцировать у собак ожирение и другие заболевания.
  4. Соль - может вызвать у собак обезвоживание.
  5. Шоколад - содержит теобромин, который токсичен для собак.
  6. Копченые продукты.
  7. Алкоголь.

Чем можно кормить собаку ежедневно

Сбалансированная диета является ключевым компонентом здоровья собаки. Она должна включать в себя все необходимые белки, жиры, углеводы, витамины и минералы в соответствующих пропорциях. Разнообразие в пище обеспечивает разнообразие питательных веществ, а свежие продукты помогают избежать избытка соли и сахара.

Пример рациона собаки, который можно давать ежедневно:

  • Завтрак: 100 г куриного мяса, 50 г гречневой каши, 50 г моркови.
  • Обед: 150 г говяжьего мяса, 100 г яблока.
  • Ужин: 200 г индюшиного мяса, 100 г кабачка.

Эта диета обеспечивает собаку всеми необходимыми питательными веществами. Однако, при составлении рациона для своей собаки, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Дополнительные советы по кормлению собак домашней едой

  • Соблюдайте рекомендуемые пропорции мяса, овощей, фруктов и каш.
  • Не давайте собаке еду с вашего стола.
  • Не кормите собаку едой, приготовленной для человека.
  • Регулярно давайте собаке свежую воду.

Сбалансированный рацион, состоящий из качественных продуктов, поможет вашей собаке быть здоровой и бодрой.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
собаки домашние питомцы кормление домашние животные интересные новости
Реклама

Главное за день

Мощный взрыв и сильный пожар: "шахед" ударил по жилому дому в Киеве

Мощный взрыв и сильный пожар: "шахед" ударил по жилому дому в Киеве

00:22 Украина
ВСУ снижают потенциал оккупантов, российская "оборонка" замедляется - Зеленский

ВСУ снижают потенциал оккупантов, российская "оборонка" замедляется - Зеленский

23:27 Украина
ТЦК будут знать "все" о военнообязанных: в ВСУ рассказали подробности

ТЦК будут знать "все" о военнообязанных: в ВСУ рассказали подробности

22:24 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:54

Чем кормить собаку: 4 полезных продукта и 7 запрещенных

02:05

Эксперт рассказал, чем грозит Киеву проседание грунтов

01:30

Тату с именем ребенка: приметы, которые предупреждают об опасности

00:22

Мощный взрыв и сильный пожар: "шахед" ударил по жилому дому в КиевеФотоВидео

21 декабря, четверг
23:37

"Большая мобилизация или оккупация": почему для победы Украины необходима мобилизация - Дикий

В Киеве может повториться Куреневская трагедия - Александр СергиенкоВ Киеве может повториться Куреневская трагедия - Александр Сергиенко
23:27

ВСУ снижают потенциал оккупантов, российская "оборонка" замедляется - Зеленский

23:02

Остапчук подтвердил, что женился в третий раз

22:52

"Путин ходит по лезвию ножа": увеличение расходов на армию может привести к краху РФ - Грант

22:24

ТЦК будут знать "все" о военнообязанных: в ВСУ рассказали подробности

Реклама
22:01

"Буду в его распоряжении": Орбан дал добро на встречу с Зеленским

21:28

Без паники, проблема решаема: что делать, если перестал заряжаться телефон, действенные методы

21:12

Эту ошибку допускают все: почему не получается сделать запеченную картошку хрустящей

21:02

"Враг прорывается": Снегирев назвал ключевую цель россиян в Донецкой области

21:00

Праздничной погоды не будет: синоптик рассказал, пойдет ли снег на Новый год

20:53

Подтягивают резервы и наступают на юге: в ВСУ рассказали о "мясных" штурмах врага

19:47

"Вместе и до конца": Вячеслав Узелков женится во второй раз

19:38

Как быстро отбеливать белые вещи: давно забытый, но очень эффективный способ

19:12

Лунный календарь 22 декабря 2023: повезет ли в этот день в финансовом плане

19:10

Трансформация и обновление власти необходимымнение

19:07

Штормовой ветер, метель и снег: в Украине сильно портится погода

Реклама
18:55

У кого есть законное право платить только половину коммуналки: ответ экспертов

18:53

"Нормальные" выплаты, но не для всех: МОН готовит масштабные изменения в системе стипендий

18:40

Уступки в обмен на помощь Украине: в США сказали, как Трамп может сорвать сделку

18:28

Как приготовить крабовый салат по-новому: второе дыхание традиционного блюда

18:07

Нас будет шестеро: Тимур Мирошниченко рассказал об усыновлении второго ребенка

18:05

Россияне готовят "имитацию выборов" на ТОТ: что оккупанты придумали для их фальсификации

18:04

Кума сбежавшей в РФ "молчуньи" Безрук объяснила, почему та не говорит о войне

18:00

5 вещей, которые люди смывают в унитаз, но делать этого нельзя

17:59

Дважды в одну реку не войдешь: к 3 знакам зодиака вернутся бывшие в 2024 году

17:34

Украина к концу 2023 года разочарована Западом, Путин выжидает – AP

17:29

Денис Казанский. Царев сорвался и разоблачил ПутинаВидеоблоги

17:13

Нидерланды и Финляндия отправят Украине "миллионные" пакеты помощи: на что пойдут средства

16:55

"Страшное правосудие": в FT спрогнозировали, что будет в случае победы России в войне

16:51

Весь график красный: в Украине резко усилилась магнитная буря

16:51

Найти эльфа за 10 секунд под силу немногим: сложная оптическая иллюзия

16:23

Лопес и Аффлек рассказали о жутких результатах своих старых неудачных романов

16:23

Мобилизация в ВСУ "за границей": в Минобороны уточнили слова Умерова

16:16

"Ситуация сложная": оккупанты продвинулись в районе Синьковки - Снегирев

16:14

РФ выпустила по Украине 7400 ракет, уничтожить удалось лишь 1600 - Игнат

16:06

Безинициативные или стабильные: кто такие флегматики, как из выделить из толпы

Реклама
16:00

Зачем люди мазали живот пеплом 22 декабря: приметы, которые уберегут новую жизнь

15:59

"Могут затянуть процесс": эксперт раскрыл, за сколько отремонтируют тонели на "синей ветке"

15:54

Как приготовить мыло дома: эти советы помогут любой хозяйке

15:40

Без неё не праздник: Клопотенко рассказал, как приготовить кутью на Рождество

15:37

"Друг Путина" Орбан назвал войну в Украине "операцией" и разразился угрозой

15:22

Хитрые повара не выбрасывают луковую шелуху: куда ее добавляют

15:03

Уничтожили почти 30 единиц техники: в ВСУ раскрыли детали боев за Авдеевку

14:54

"Гонщик года 2023": украинец стал лучшим картинг-пилотом в мире

14:53

"Ни один русский человек не желал украинцам зла": российская актриса выдала новый бред об украинцах

14:39

Планы по мобилизации 500 тысяч человек: Данилов анонсировал решение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять