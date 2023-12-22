Чем кормить собаку: 4 полезных продукта и 7 запрещенных

Правильное питание является залогом здоровья и долголетия вашего домашнего любимца.

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Какие продукты могут навредить собаке / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com

В современном мире собака является не только другом, но и членом семьи. заботясь о домашнем животном, владельцы стремятся обеспечить ему наилучшие условия, включая питание. Одним из распространенных подходов к кормлению собаки является включение в диету домашней еды. Тем не менее, такой подход требует тщательного изучения, поскольку не все продукты, которые потребляет человек, являются безопасными для собак.

Чем можно кормить собаку из домашней еды

В рационе собаки могут быть мясо и рыба, овощи и фрукты, крупы и злаки. Мясо является важным компонентом для обеспечения белков в рационе и имеет первостепенное значение для собаки как хищника. Рекомендуемая доля мяса в суточном рационе собаки составляет 70-80%. Мясо можно давать сырым или вареным, но не жирным. Подойдет курица, индейка, говядина, телятина, кролик. Субпродукты, такие как печень, сердце, легкие, также можно включать в рацион собаки, но в умеренных количествах.

Овощи и фрукты могут дополнить рацион, но нужно быть внимательным, ведь некоторые из них токсичны для животного. Злаки и злаки могут служить источником углеводов и энергии. Можно давать собаке такие овощи, как морковь, кабачок, тыква, свекла, капуста, брокколи. Из фруктов можно яблоко, грушу, банан, арбуз.

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Добавление злаков и злаков, таких как рис, гречка, овсянка, помогает обеспечить энергию и углеводы. Это хорошая основа для рациона.

Какие продукты нельзя давать собаке

Потребление некоторых продуктов может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у собаки. Вот основные продукты, которыми нельзя кормить собаку:

Лук и чеснок могут повредить эритроциты. Виноград и изюм, в свою очередь, могут вызвать проблемы с почками. Жирная пища - может спровоцировать у собак ожирение и другие заболевания. Соль - может вызвать у собак обезвоживание. Шоколад - содержит теобромин, который токсичен для собак. Копченые продукты. Алкоголь.

Чем можно кормить собаку ежедневно

Сбалансированная диета является ключевым компонентом здоровья собаки. Она должна включать в себя все необходимые белки, жиры, углеводы, витамины и минералы в соответствующих пропорциях. Разнообразие в пище обеспечивает разнообразие питательных веществ, а свежие продукты помогают избежать избытка соли и сахара.

Пример рациона собаки, который можно давать ежедневно:

Завтрак: 100 г куриного мяса, 50 г гречневой каши, 50 г моркови.

100 г куриного мяса, 50 г гречневой каши, 50 г моркови. Обед: 150 г говяжьего мяса, 100 г яблока.

150 г говяжьего мяса, 100 г яблока. Ужин: 200 г индюшиного мяса, 100 г кабачка.

Эта диета обеспечивает собаку всеми необходимыми питательными веществами. Однако, при составлении рациона для своей собаки, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Дополнительные советы по кормлению собак домашней едой

Соблюдайте рекомендуемые пропорции мяса, овощей, фруктов и каш.

Не давайте собаке еду с вашего стола.

Не кормите собаку едой, приготовленной для человека.

Регулярно давайте собаке свежую воду.

Сбалансированный рацион, состоящий из качественных продуктов, поможет вашей собаке быть здоровой и бодрой.

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