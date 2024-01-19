Что будет, если не менять белье каждый день: ответ врача заставит задуматься

Каждый пятый мужчина признался, что стирает белье только после того, как носит его целую неделю.

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Что будет если не менять трусы 1 неделю / Коллаж Главред, фото freepik

Считается неприличным спрашивать человека, как часто он меняет трусы, особенно если это незнакомец на улице.

Хотя большинство людей согласны с тем, что такая одежда, как джинсы и пальто, требует меньшего ухода, самый логичный и гигиеничный ответ, когда речь идет о трусиках, менять их ежедневно. Недавно компания Curry's опросила более 2 000 жителей Великобритании об их привычках в отношении нижнего белья и обнаружила некоторые тревожные результаты, пишет Mirror.

Пятьдесят четыре процента участников опроса заявили, что стирают белье после каждой носки. Однако каждый пятый мужчина признался, что стирает белье только после того, как носит его целую неделю. Что еще более шокирует, пять процентов мужчин заявили, что используют свои трусы в течение двух-трех недель, прежде чем отдать их в стирку.

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Большинство женщин (81 процент) заявили, что меняют трусики ежедневно, а девять процентов признались, что ждут, пока трусики пролежат неделю. Так как же часто нам следует менять трусы и кто скажет слово британцам, использующим одну и ту же пару боксеров 21 день подряд?

Доктор Джен Кодл, телеэксперт по вопросам здоровья, собравшая миллионы просмотров на своих видео в TikTok, в недавнем посте посоветовала менять нижнее белье ежедневно как по медицинским соображениям, так и из личной практики.

"Ежедневная смена нижнего белья потенциально снижает риск задержки влаги в области гениталий и развития бактериальных дрожжевых инфекций и тому подобного", - сказала она.

Доктор Кодл добавила, что нерегулярная смена нижнего белья повышает риск развития таких кожных заболеваний, как экзема.

Однако специалисты по коже утверждают, что мужчины могут носить одни и те же трусы несколько дней без смены без всякой угрозы для своего здоровья. Дерматолог из ClinicSpots рассказал, что это касается только тех случаев, когда человек ведет минимальную активность и не потеет.

"Мужские трусы с более свободной посадкой, например боксеры, также могут позволить носить несколько дольше", - сказал доктор Чун Танг, врач общей практики и медицинский директор Pall Mall Medical. Хотя ношение нижнего белья в течение нескольких дней не является идеальным вариантом, при соблюдении правил гигиены дышащие хлопковые боксеры можно носить в течение двух дней.

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