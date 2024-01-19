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Для этого голодать не надо: 5 советов от эксперта, как грамотно откладывать деньги

Лидия Неплях
19 января 2024, 21:19
Лучше всего инвестировать деньги во что-то, чтобы их было очень трудно снять.
Для этого голодать не надо: 5 советов от эксперта, как грамотно откладывать деньги
Сколько откладывать из зарплаты чтобы накопить / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (a.gevchuk)

Откладывать деньги умеют не все, ведь бытует мнение, что для этого надо много зарабатывать. Также многие думают, что сделать это довольно трудно, у третьих просто не хватает терпения. Однако одна экспертка по финансовой грамотности в TikTok поделилась 5-ми правилами быстрого накопления денег, чтобы убедить аудиторию, что сделать это реально.

Как правильно откладывать деньги из зарплаты

"Поставьте себе цель, если ее нет - нет и накоплений, потому что ваш мозг не понимает зачем ему откладывать, ведь можно просто пойти и потратить деньги", - начала свое видео с первого правила девушка.

Второе правило накопления звучит так - вам надо выработать устойчивую привычку к накоплению. Сделать это можно только если регулярно пополнять свои накопления. Кроме того, вы должны определить, какую сумму откладывать, будь то процент от дохода или постоянная сумма, которая откладывается.

видео дня

Также важно защищать свои накопления от инфляции, для этого надо отправить деньги "работать", лучше всего - инвестировать их во что-то. А еще надо защитить деньги от себя, ведь когда у вас на руках большая сумма, сразу появится желание что-то купить. Поэтому, откладывайте так, чтобы даже вам было оттуда очень трудно забрать деньги.

Смотрите, как грамотно собирать деньги:

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