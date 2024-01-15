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Эксперт по детскому сну поделился простым способом для укладывания новорожденных

Лидия Неплях
15 января 2024, 21:03
Новорожденные гораздо легче успокаиваются и засыпают, если придерживаются режима бодрствования.
Эксперт по детскому сну поделился простым способом для укладывания новорожденных
Как убаюкать малыша / Коллаж Главред, фото flickr (Attila Szpisják)

Одна из многих проблем, с которыми сталкиваются родители при рождении ребенка - это попытка заставить его спать всю ночь.

Все родители бывали в такой ситуации. Ваш новорожденный уже несколько часов бодрствует, трет глаза, зевает, но никак не может заснуть. Это может расстроить любого родителя, но важно помнить, что все дети разные - и хотя сейчас ситуация может казаться сложной, так будет не всегда, пишет Mirror.

К счастью, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы помочь своему ребенку заснуть. По словам Хайди Скаддер, эксперта по сну и основателя Positively Parenthood, главное - сосредоточиться на "окнах бодрствования" вашего малыша, а не на том, когда он спит, и это может стать волшебным способом для улучшения сна.

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"Новорожденные гораздо легче успокаиваются и засыпают, если придерживаются режима бодрствования. На самом деле, бодрствование ребенка может быть самым волшебным инструментом, когда речь идет об улучшении сна", - сказала Хайди.

Вам не нужно придерживаться сверхстрогого графика, так как график может появиться позже, но в возрасте около трех месяцев время бодрствования ребенка составляет один час и 30 минут, и прибавляйте по 15 минут каждый месяц, пока ему не исполнится год. Просто зная это, вы сможете улучшить и то, как легко они укладываются, и то, как долго они спят.

Если вы попытаетесь уложить ребенка спать намного позже, чем он бодрствует, вы можете обнаружить, что его труднее уложить спать, объясняет Хайди. Она добавила: "Например, если вы будете придерживаться периода бодрствования - плюс-минус - в зависимости от кормления (в первые месяцы кормление гораздо важнее сна), это будет способствовать их засыпанию и поможет лучше спать".

Главное - знать, сколько времени они могут бодрствовать, но не слишком давить на них, ведь в первые месяцы не стоит напрягаться из-за очень строгого распорядка.

По словам Хайди, сон напрямую связан с уровнем комфорта ребенка в первые дни жизни. Так что если ваш малыш все еще борется со сном, это может быть связано с укачиванием, которое является одним из самых больших причин, по которой ребенок не может успокоиться.

"Вопреки распространенному мифу, все дети нуждаются в укачивании, включая детей на грудном вскармливании. Уделяйте время укачиванию до, во время и после кормления, и ваш сон и ребенок будут вам за это благодарны", - добавила она.

Если у вашего ребенка по-прежнему проблемы со сном или вам нужен совет по поводу правильного режима, обратитесь к своему врачу.

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