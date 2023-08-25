Что лучше пить с утра на завтрак: вечное противостояние кофе и чая

Утро - важная часть дня, ведь от него зависит весь день. То, как человек проводит свое утро влияет на то, как он себя чувствует на протяжении дня. Особенную роль играет завтрак и напиток, с которого начинается день человека. Мы расскажем, что нужно пить по утрам для здоровья.
Что лучше пить по утрам
После пробуждения тело человека, как правило, обезвожено. Восстановление водного баланса организма утром - важный ритуал. Именно по этому первая жидкость, которая должна попасть в организм человека с утра - это вода. Стакан теплой воды натощак запустит работу пищеварения.
Что лучше пить с утра на завтрак
Многие люди задаются вопросом о том, что лучше пить утром - чай или кофе. Однако следует понимать, что у этих напитков разное влияние на организм, а следственно - выбирать нужно согласно цели.
Для того, чтобы просто взбодриться утром - можно пить и чай и кофе. Эти напитки содержат кофеин и могут помочь быть более бодрым и сосредоточенным. А вот если утром наоборот хочется успокоиться - лучше остановиться в выборе на легком чае, возможно даже травяном. В том случае, когда вам не хватает, например, бодрости и необходимо быть максимально энергичным, лучше выпить американо или даже эспрессо.
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