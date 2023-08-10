Что означает цикламен в доме: цветок, который может сделать жизнь лучше

Главред расскажет, где в доме должен стоять цикламен, чтобы он давал правильный эффект и атмосферу.

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Что означает цикламен в доме / коллаж: Главред, фото: pexels

Цикламен - достаточно популярный и яркий цветок, однако мало кто знает, что он имеет свою сильную энергетику. Мы расскажем, можно ли держать цикламен в спальне и что он значит для дома.

Что означает цикламен в доме

Наши предки издавна верили. что данный цветок может выступать в роли защиты дома. Они отмечали, что Цикламен может защитить от любых наговоров и сделать так, чтобы они не сработали. Также этот цветок советуют иметь в доме тем, кто руководит и общается с большим количеством людей, потому что он может принести удачу и хорошие связи.

Где в доме должен стоять цикламен

Согласно правилам фэншуй, цикламен лучше всего располагать на подоконниках в восточной стороне жилья, а зимой необходимо переставлять на южную сторону. Главное. чтобы цветок не стоял под прямыми солнечными лучами, тогда он может получить ожоги.

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Можно ли дарить цветок цикламен

К сожалению, цикламен нельзя дарить и также нельзя принимать дар. Этот цветок сам должен выбирать хозяйку или хозяина, потому что может не сойтись с владелицей по ощущениям.

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