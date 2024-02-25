Что сделать с остатками пищи: ошибки при хранении готовой еды

Стоит хранить продукты правильно, чтобы остатки пищи дольше сохранялись.

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Как использовать остатки еды/ Коллаж Главред, фото flickr (Josef Bautista), freepik

У объедков есть небольшая проблема с "репутацией". Их часто воспринимают как грустные кусочки салата или остатки еды в глубине холодильника, которые, как вы знаете, нужно использовать, но на самом деле они не кажутся такими уж привлекательными.

В военное время использовать остатки пищи были роскошью, объясняет кулинарный писатель и автор новой поваренной книги "Вторая помощь" Сью Куинн, но позже ситуация изменилась. Хотите извлечь максимум пользы из остатков пищи? У Куинн есть несколько хороших советов на этот счет, пишет Mirror.

Что делать с остатками еды

"В шестидесятые годы был период, когда остатки пищи перестали быть популярными, и не использовать остатки на ужин стало почти признаком того, что вы относитесь к среднему классу", - говорит писательница. видео дня

Но сейчас, когда по всему миру экологические проблемы и финансовые кризисы, добавляет Куинн, все снова меняется, и люди перестают отказываться от объедков.

"Это заставило всех нас задуматься о том, чтобы по-настоящему ценить продукты, которые у нас есть, и есть их все. В этом есть смысл, не так ли? Это логично с любой точки зрения - не выбрасывать деньги в мусорное ведро", - объясняет Куинн.

Если эти причины недостаточно убедительны для вас, Куинн добавляет: "Это не требует больших усилий, потому что вы уже сделали основную часть сложной работы по приготовлению пищи".

Храните продукты правильно

Правильное хранение остатков пищи действительно имеет огромное значение, говорит писательница.

Она считает, что фольга - враг остатков, потому что из-за нее еду не видно: "Мы не можем увидеть, что это за продукт, поэтому его постепенно засовывают в дальний угол холодильника, а через неделю мы обнаруживаем еду заплесневевшей".

Поэтому, если вы действительно продумаете хранение остатков, вы сможете увидеть, что у вас есть, и вам будет гораздо проще вдохновиться.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Делайте заготовки

Главный совет Куинн - сделать все приготовления перед тем, как убрать остатки, на примере жареной курицы.

Ее подход заключается в том, чтобы снять мясо с курицы как можно быстрее, положить его в контейнер с крышкой, чтобы он был герметичным, и маркером написать: "Кусочки курицы".

"Это гораздо привлекательнее, кто-то быстрее воспользуется этим, чем грязной тарелкой, которая выглядит так, будто вам придется час возиться с ней", - говорит она.

Не бойтесь покупать больше

Существует распространенное заблуждение, что остатки пищи нужно использовать сразу, но Квинн не верит в эту теорию.

"Вам просто нужно в первую очередь расставить приоритеты в отношении продуктов, которые портятся. Большая часть остатков приготовленной еды может храниться в холодильнике три или четыре дня, если вы храните ее правильно. Нет причин, по которым вы не можете использовать ее по частям и покупать больше ингредиентов для использования с ними".

Наслаждайтесь специями

Куинн называет специи секретным оружием против остатков еды, потому что они означают, что вы можете и приготовить следующий прием пищи, совершенно отличающийся от первого.

"Вы превращаете свой, например, ужин во что-то совершенно другое благодаря приправам, а также форме, которую он принимает, например, когда вы заворачиваете его в лепешки, и это совершенно другой опыт. Это действительно на вкус не похоже на остатки еды", - сказала она.

Измените свое мышление

В конечном счете, Куинн хочет бросить вызов нашим заблуждениям относительно остатков еды.Не думайте о них как о чем-то мерзком, что вам нужно съесть, потому что вы должны это сделать. Используйте их по-настоящему особенным способом и получите от них максимальную пользу.

Это возможность насладиться вкусностью, а не то, от чего вам следует избавиться.

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