Даже не догадываетесь: самые странные добавки, которые вы ели

Бобровая струя, рыбий клей и фермент из желудка козы - это не все ингредиенты, которые вы употребляли хоть раз в своей жизни.

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Вы наверняка употребяли даже мышьяк / Коллаж: Главред, фото: pexels

Даже если вы питаетесь максимально здоровой пищей, существуют странные ингредиенты, которые вы можете употреблять, даже не осознавая этого.

Фактически, эти добавки вы можете употреблять в течение всей жизни, использовать их в повседневной кулинарии, но все равно не догадываться, что держите в руках. The Mirror опубликовал перечень самых распространенных "странных" ингредиентов, попадающихся в завтраках, обедах и ужинах.

Некоторые попадаются в ресторанной еде, другие - в домашней.

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Продукты с красными красителями. Звучит нестрашно, правда? Знали ли вы, что красный краситель - "кармин" - добывают из измельченного кошенильного червеца (кошениля). Кармин есть в джемах, пирожных и других сладостях. Ранее ходили слухи, что кармин добавляли в Кока-Колу, однако пока они не были подтверждены.

Мышьяк. Этот яд в малых количествах обнаружен в зерновых, фруктах и овощах. А все из-за отравленной почвы. Исследователи даже выявили мышьяк в пиве. Употребление таких продуктов в большом количестве очень опасно, потому что, накапливаясь в организме, яд может повлечь развитие некоторых видов рака.

Кастореум или бобровая струя. Это ароматическое вещество вырабатывается у бобров в прианальных препуциальных железах. Кастореум можно найти в некоторых видах продуктов со вкусом ванили, клубники, малины. Например, в мороженом.

L-цистеим. Это химическое вещество, полученное из куриных, утиных перьев или коровьих рогов. Используется в некоторых видах хлеба для продления срока хранения.

Сычужный фермент - фермент, извлеченный из желудка козы, теленка или овцы. Его содержат некоторые виды вегетарианского сыра.

Изингласс или рыбий клей. Встречается в составе некоторых видов пива. Вещество добавляют в бочковое пиво, чтобы удалить остатки дрожжей и твердые частицы в напитках.

Ранее Главред писал, как приготовить лапшу в домашних условиях всего за 15 минут. Для этого вам понадобится только один ингредиент.

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