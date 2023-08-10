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Молоко или вода: готовим "воздушную" овсянку за 15 минут

Яна Ставская
10 августа 2023, 21:51 обновлено 10 августа, 22:44
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Овсянку рекомендуют при похудении, но неправильно расчитанные пропорции могут дать обратный эффект. Читайте, как готовить овсянку на молоке.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 1 порции
Калорийность Калорийность 150 ккал
Кухня Кухня английская
овсянка, вівсянка
Сколько нужно воды на 1 стакан овсянки - измеряем вместе / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Варка овсянки на воде - это простой процесс, который может легко освоить каждый. Кто-то любит более жидкую овсянку, кто-то ест только густую. В любом случае пропорции и выбор ингредиентов зависит только от ваших пожеланий, ведь кашу можно соединять со многими фруктами, овощами и даже мясными изделиями. Читайте на Главред, как и сколько варить овсяную кашу.

Как лучше варить овсянку: на воде или молоке - выбираем разумно

Выбор между приготовлением овсянки на воде или молоке зависит от ваших предпочтений и диетических потребностей.

В овсянке на воде меньше каллорий и жиров, более нейтральный вкус. Но в таком случае вам придется "попотеть" над добавками, чтобы достичь желаемого вкуса.

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А вот в овсянке на молоке более насыщенный вкус, но и больше калорий и жиров. Может быть менее подходящим вариантом для веганов или тех, кто не употребляет молочные продукты.

Как варить овсянку на воде - пошаговая инструкция

Вам потребуется:

  • Овсянка (геркулес) - 1/2 или 1/3 чашки на порцию (в зависимости от желаемого объема);
  • вода - в 2-3 раза больше, чем овсянка;
  • щепотка соли (по желанию).

Измерьте необходимое количество овсянки и воды в соотношении 1:2 или 1:3 (например, 1/2 чашки овсянки и 1 чашка воды).

В кастрюле среднего размера смешайте овсянку и воду. При желании добавьте щепотку соли для усиления вкуса.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите содержимое до кипения. Как только овсянка закипит, уменьшите огонь до минимума, чтобы блюдо не перекипело.

Варите овсянку на медленном огне, время варки может варьироваться в зависимости от типа овсянки. Обычно это занимает около 5-7 минут для быстрозавариваемой овсянки и 15-20 минут для овсянки крупного помола. Помешивайте время от времени, чтобы избежать прилипания к дну кастрюли.

Овсянка будет готова, когда достигнет желаемой текстуры. Вы можете оставить ее более жидкой или довести до более густой консистенции, варьируя время варки. Если овсянка стала достаточно мягкой, а жидкости осталось немного, можно снять с огня.

Овсянка
Как варить овсянку на молоке - пропорции на Главред / pixabay.com

Выключите плиту и дайте овсянке немного остыть перед подачей. Подавайте горячей, добавляя по желанию мед, сахар, свежие или сухофрукты, орехи, ягоды или другие добавки.

С этими шагами вы сможете приготовить вкусную и питательную овсянку на воде. Не стесняйтесь экспериментировать с добавками, чтобы создать идеальный завтрак по вашему вкусу.

Как готовить овсянку на молоке - советы сладкой каши

Готовя овсянку на молоке, вы создадите более насыщенное и вкусное блюдо, которое придется по вкусу многим.

Вам потребуется:

  • Овсянка (геркулес) - 1/2 или 1/3 чашки на порцию (в зависимости от желаемого объема);
  • молоко - 1 чашка;
  • вода - 1/2 чашки (по желанию);
  • щепотка соли (по желанию);
  • добавки (мед, сахар, орехи, сухофрукты, ягоды и т.д.).

Измерьте овсянку, молоко и воду (если используете) в соответствующих пропорциях.

В кастрюле среднего размера смешайте овсянку, молоко и воду (если используете). При желании добавьте щепотку соли для усиления вкуса.

Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите содержимое до кипения. Как только смесь закипит, уменьшите огонь до минимума, чтобы блюдо не перекипело.

Варите овсянку на медленном огне, помешивая время от времени, чтобы избежать прилипания к дну кастрюли. Время варки может варьироваться: 5-7 минут для быстрозавариваемой овсянки и 15-20 минут для овсянки крупного помола.

Овсянка будет готова, когда достигнет желаемой текстуры. Выключите плиту и дайте овсянке немного остыть перед подачей.

Подавайте овсянку горячей, добавляя по желанию мед, сахар, свежие или сухофрукты, орехи, ягоды или другие добавки. Молочный вкус и кремовость придадут блюду особый шарм.

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