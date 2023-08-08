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Не увлекайтесь овсянкой: топ лучших добавок и распространенных ошибок

Яна Ставская
8 августа 2023, 00:38 обновлено 8 августа, 00:44
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Едите овсянку каждый день и чувствуете неприятные покалывание в кишечнике? Главред отвечает на вопрос, можно ли есть овсяную кашу на диете.
Не увлекайтесь овсянкой: топ лучших добавок и распространенных ошибок
В каком случае нельзя есть овсянку - читайте на Главред / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Овсянка часто ассоциируется с диетой и здоровым питанием. Каша пользуется особой популярностью еще и потому, что удобна в приготовлении, хотя врачи и диетологи советуют ею не злоупотреблять. Читайте на Главред, что сочетается с овсянкой и можно ли ее есть каждое утро.

Что можно к овсянке - лучшие добавки

Разнообразить овсянку можно как специями, так и джемом или медом. Сахара и соли, если вы заботитесь о фигуре, лучше всего избегать.

К овсянке подойдут следующие добавки:

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  • Бананы. На одну порцию достаточно одного банана. Порежьте его на тонкие ломтики и добавьте в уже приготовленную кашу.
  • Яблоки и груши. Используйте только свежие фрукты и твердоватые плоды, чтобы они не "развалились" в каше.
  • Сухофрукты. Лучше всего подойдут чернослив, изюм и курага.
  • Масло, яйцо. Многие интересуются, зачем в овсяную кашу добавлять яйцо. А добавляют его затем, чтобы удвоить порцию белков в пищу, так как овсянка сама по себе "бедна" на эти питательные вещества.
  • Йогурт. Залейте кашу нежирным и несладким йогуртом, если молоко вам надоело.

Овсяная каша - очень "гибка" к добавкам. Это далеко не все, чем можно "украсить" постное блюдо. Доверьтесь своему вкусу и желаниям.

Не увлекайтесь овсянкой: топ лучших добавок и распространенных ошибок
Многие интересуются, можно ли есть овсяную кашу на диете / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

Можно ли каждый день есть овсяную кашу - что говорят врачи

Несмотря на то, что овсянку часто "прописывают" в качестве важной составляющей при формировании диеты, тренера и врачи все же не рекомендуют есть ее каждый день. Во-первых, может возникнуть неприятный эффект "вздутия живота", во-вторых, овсянка грозит нарушить работу кишечника у людей, страдающих непереносимостью белка. В итоге это может привести к тому, что организм вообще откажется от усвоения питательных веществ.

Также стоит помнить, что овсянка бедна на белки. Ее следует всегда употреблять с другими, более богатыми на белок, продуктами и блюдами - яичницей, рыбой, творогом.

К тому же овсянка снижает давление и повышает уровень сахара (последнее - про овсянку быстрого приготовления).

Если у вас все в порядке со здоровьем, рекомендуется употреблять овсянку три раза в неделю.

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