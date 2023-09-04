Тает во рту: готовим воздушный низкокалорийный яблочный пирог

Волнуетесь о фигуре, но любите сладости? Тогда этот рецепт французского яблочного пирога для вас.

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Узнавайте о яблочном пироге, который тает во рту / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto, goodfon.ru

Французский яблочный пирог "Невидимый" свое название получил, потому что теста сверху на нем почти не видно: 80% от всей выпечки составляет нежная фруктовая начинка. Главред рассказывает, как приготовить французский яблочный пирог.

Этот десерт не слишком калорийный, следовательно его могут время от времени употреблять и те, кто активно занимается спортом или придерживается диеты.

Французский яблочный пирог "Невидимка" - рецепт

Обычно, на выпечку мы тратим много времени, да и где гарантия, что она в конце концов получится такой, как мы хотели? Однако вполне возможно приготовить яблочный пирог, который тает во рту. Для этого нужно учитывать особую технику нарезки яблок и тщательного смешивания теста с начинкой.

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Вам понадобятся (для теста):

1 ¼ чашки муки;

¼ чашки сахара;

½ чайной ложки соли;

½ стакана холодного масла;

2-3 столовые ложки ледяной воды.

Для начинки:

4-5 средних яблок, очищенных и нарезанных тонкими ломтиками;

2 столовые ложки сахара;

½ чайной ложки корицы;

1 столовая ложка лимонного сока.

Чтобы получился воздушный яблочный пирог, в большой миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте масло и помешивайте, пока смесь не станет похожей на крошку. Добавьте воду, перемешивайте пока тесто не собьется. Сформируйте тесто в большой "блин" / "диск", заверните в пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.

Французский яблочный пирог "невидимый" из-за своей особой консистенции / УНИАН

Разверните тесто на столе, придайте ему форму вашего будущего пирога. Перенесите тесто на заранее подготовленную форму для выпечки.

Затем в большой миске смешайте нарезанные яблоки, сахар, корицу и лимонный сок. Равномерно распределите эту смесь по тесту.

Сверните лишние края теста на начинку, оставив центральную часть яблок видимой.

Выпекайте пирог при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут или до золотисто-коричневого цвета.

После выпечки дайте пирогу немного остыть перед подачей на стол. Подавайте пирог со сметаной или ванильным мороженым, если хотите.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим восхитительным французским десертом.

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