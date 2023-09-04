Головокружительный салат за 7 минут: рецепт, который разметают за две секунды

Готовим невероятно вкусный и простой пикантный салат с грибами и куриной грудкой.
Такой салат называется Пикантный, поскольку имеет изысканный вкус. Готовить салат всего 7 минут, ведь не нужно стоять у плиты, важно только нарезать красиво ингредиенты.
Салат Пикантный - рецепт
Вам понадобится:
- Копченая грудка - 200 гр
- Сыр Моцарелла - 100 гр
- Маринованные грибы - 1/2 банки (опята, белые, шампиньоны) - по вкусу
- Сухари- 1 пачка белые
- Перец острый - по вкусу
- Корнишоны - 3 шт
- Майонез легкий - 2 столовых ложки
Куриную грудку порезать кубиками. Можно выбирать копченое филе.
Моцареллу порезать красивыми одинаковыми кубиками.
Соединить в тарелке куриную грудку и Моцареллу.
Добавить в салат Пикантный грибы, сухарики и мелко порезать корнишоны.
По вкусу нарезать мелко острый перец.
Посолить, добавить майонез и перемешать салат.
Пикантный салат подаем сразу к столу, чтобы сухарики были хрустящие.
Такой салат разметают моментально.
Смотрите видео, как быстро и вкусно готовить салат Пикантный:
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