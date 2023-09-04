Головокружительный салат за 7 минут: рецепт, который разметают за две секунды

Простой и самый быстрый салат с сухарями и куриной грудкой. Салат Пикантный на праздничный стол и каждый день рецепт.

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Салат Пикантный рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com

Готовим невероятно вкусный и простой пикантный салат с грибами и куриной грудкой.

Такой салат называется Пикантный, поскольку имеет изысканный вкус. Готовить салат всего 7 минут, ведь не нужно стоять у плиты, важно только нарезать красиво ингредиенты.

Салат Пикантный - рецепт

Вам понадобится:

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Копченая грудка - 200 гр

Сыр Моцарелла - 100 гр

Маринованные грибы - 1/2 банки (опята, белые, шампиньоны) - по вкусу

Сухари- 1 пачка белые

Перец острый - по вкусу

Корнишоны - 3 шт

Майонез легкий - 2 столовых ложки

Куриную грудку порезать кубиками. Можно выбирать копченое филе.

Моцареллу порезать красивыми одинаковыми кубиками.

Соединить в тарелке куриную грудку и Моцареллу.

Добавить в салат Пикантный грибы, сухарики и мелко порезать корнишоны.

По вкусу нарезать мелко острый перец.

Посолить, добавить майонез и перемешать салат.

Пикантный салат подаем сразу к столу, чтобы сухарики были хрустящие.

Такой салат разметают моментально.

Смотрите видео, как быстро и вкусно готовить салат Пикантный:

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