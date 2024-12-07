Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Девушка девять часов искала кошку: нашла она ее в очень необычном месте

Сергей Кущ
7 декабря 2024, 00:01
395
Она явно не ожидала, что животное может туда попасть.
Девушка девять часов искала кошку: нашла она ее в очень необычном месте
Девушка девять часов искала кошку: нашла она ее в очень необычном месте / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Как проходили поиски животного
  • Где пряталась кошка

Многие люди считают своих домашних животных полноценными членами семьи. Поэтому их исчезновение всегда становится поводом для беспокойства. Так произошло с одной женщиной, которая целых девять часов не могла найти своего кота.

Она безуспешно обыскивала весь дом, пока неожиданная разгадка не нашлась в самом неожиданном месте, пишет Главред. Забавную историю хозяйка решила поделиться в TikTok, и пост моментально стал вирусным, собрав 772 000 лайков и 1 800 комментариев.

видео дня

В записи женщина рассказывает: "Наш кот пропал более чем на 9 часов, и моя сестра услышала странный шум в своей комнате..."

Следуя звукам, семья начала искать источник. Хозяйке пришлось встать на табуретку, чтобы заглянуть за шкаф. И, как оказалось, там и находился наглый пушистый беглец! Кот устроился в крошечном пространстве между шкафом и стеной, явно наслаждаясь своим уединением.

История вызвала восторг и массу комментариев пользователей, которые делились похожими случаями с пропажей своих питомцев.

Этот случай ещё раз напомнил всем владельцам животных, что их любимцы всегда найдут способ удивить нас — иногда в самых неожиданных местах.

Смотрите видео с этим котом:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кошки TikTok интересные новости
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Около 24 тысяч мин подлежат замене: министр сказал, как решат ситуацию с "браком"

Около 24 тысяч мин подлежат замене: министр сказал, как решат ситуацию с "браком"

23:43Украина
Макрон встретится с Зеленским и Трампом в Париже: СМИ раскрыли подробности встречи

Макрон встретится с Зеленским и Трампом в Париже: СМИ раскрыли подробности встречи

22:24Мир
На болотах будет пылать: какие проблемы Москве и не только создаст дрон-ракета "Пекло"

На болотах будет пылать: какие проблемы Москве и не только создаст дрон-ракета "Пекло"

21:11Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Чем отличаются две девушки: загадку нужно разгадать всего за 19 секунд

Чем отличаются две девушки: загадку нужно разгадать всего за 19 секунд

Гороскоп на сегодня 7 декабря: Скорпионам - безграничная удача, Раки сорвут куш

Гороскоп на сегодня 7 декабря: Скорпионам - безграничная удача, Раки сорвут куш

Сырский назвал потери Украины во время операции в Курской области

Сырский назвал потери Украины во время операции в Курской области

Дешевле, чем в прошлом году: в Украине быстро "падает" цена на популярный овощ

Дешевле, чем в прошлом году: в Украине быстро "падает" цена на популярный овощ

"Это большое дело": ВСУ впервые влупили бронетехнику КНДР на Харьковщине - Forbes

"Это большое дело": ВСУ впервые влупили бронетехнику КНДР на Харьковщине - Forbes

Последние новости

00:45

Сикорский эффектно поставил на место делегацию РФ в ОБСЕ

00:10

Отключение света в Украине — графики на субботу 7 декабря (обновляется)

00:01

Девушка девять часов искала кошку: нашла она ее в очень необычном местеВидео

06 декабря, пятница
23:49

Доллар "рухнул": каким будет курс валют после выходных

23:43

Около 24 тысяч мин подлежат замене: министр сказал, как решат ситуацию с "браком"

От Украины не отмажутся очередным Будапештским меморандумом: Огрызко – о членстве в НАТООт Украины не отмажутся очередным Будапештским меморандумом: Огрызко – о членстве в НАТО
22:24

Макрон встретится с Зеленским и Трампом в Париже: СМИ раскрыли подробности встречи

21:11

На болотах будет пылать: какие проблемы Москве и не только создаст дрон-ракета "Пекло"мнение

21:02

Набивался посредником на переговоры с Трампом: в МИД осадили скандального Сийярто

20:57

Почему "план Келлога" не принесет мир Украине: эксперт дал объяснение

Реклама
20:54

"Слова РФ ничего не значат": Зеленский отреагировал на атаку в вечер Святого НиколаяФотоВидео

20:46

Жена Влада Ямы сообщила о пополнении в семье

20:46

Сильный ветер, дожди и снег: в Украине ухудшается погода

20:26

Тоня Матвиенко рассказала о наследстве мамы: кому досталось всеВидео

20:24

Будет свежим намного дольше: как правильно хранить натертый сыр - Клопотенко

19:47

По корейскому сценарию: в Украину могут ввести тысячи миротворцев – The Spectator

19:44

Не раз в месяц: как часто нужно стирать ковры в ванной - цифры удивят

19:32

Выключать электроэнергию почти не будут: график отключения света на 7 декабря

19:10

Призывной возраст в Украине: в чем суть скандаламнение

19:05

Россия атаковала Запорожье: горит СТО, много погибших и раненыхФотоВидео

19:00

Зеленский может встретиться с Трампом во Франции: в Le Monde узнали подробности

Реклама
18:44

Украинцам повысят пенсии: нардеп сказала, когда ожидать увеличения выплат

18:43

В Украине могут увеличить до 16 тыс грн один из штрафов для водителей

18:16

Кто владелец кота: сложная загадка, которую надо разгадать за 5 секунд

18:12

Любовь, гармония и сюрпризы: три знака Зодиака, которым повезет 7-8 декабря

18:05

НАТО может усилить ПВО Украины: в МИД раскрыли, как "нашли" новые системы

18:01

Любовь ворвется неожиданно: какие знаки зодиака скоро встретят вторую половинку

17:54

Ахеджакову "наказали": нарисовали вместо нее Боярскую в новогодней комедииВидео

17:53

"Чудеса — случаются!" - военные опубликовали трогательный ролик ко Дню ВСУ и Святого НиколаяВидео

17:39

Лукашенко выпросил у Путина "Орешник": когда комплекс разместят в БеларусиВидео

17:38

Разрушено здание, есть погибшие и пострадавшие: РФ влупила баллистикой по Кривому РогуФото

17:18

Для чего хозяйки натирают окна пеной для бритья: ответ удивит

17:15

РФ готовит штурм и забрасывает диверсантов в Херсон – экс-сотрудник СБУ

17:00

Придет беда и проблемы со здоровьем: что нельзя делать 7 декабря - приметы

16:58

"Воюй или работай": Шмыгаль рассказал об уровне зарплат для брони от мобилизации

16:38

"Светят" ли Украине ракеты Tomahawk: эксперт Огрызко расставил точки над "і"

16:34

Путь Украины в НАТО будет долгим: Огрызко назвал справедливый компромисс для Киева

16:26

Как быстро обогреть авто зимой: водителям назвали "секретную" комбинацию кнопокВидео

16:21

Области поделят на несколько зон: как изменится принцип отключения света в январе

16:20

Будет свежей месяцами: повар назвал лучший способ хранения свеклы

15:47

ВСУ перебросят резервы на Курское направление: Сырский раскрыл главную задачу

Реклама
15:37

"Быстрое прекращение огня": Китай сделал заявление о переговорах Украины и РФ

15:35

"У Путина есть 2 приоритета": Романенко сказал, куда оккупанты стягивают основные силы

15:26

Сколько электроэнергии расходует интернет: ответ удивит многих

15:10

"Ручник" или передача: как правильно парковать автомобиль зимой

14:49

Силам обороны передали партию новейших ракет-дронов "Пекло" - ЗеленскийВидео

14:43

В МО заявили об увольнении главы военной академии: в чем обвинили генерала ВСУ

14:39

Порывистый ветер, снег и гололедица: какой будет погода в Украине в выходные

14:37

Звезда Мастер Шефа беременна: нежное фото

14:29

СМИ нашли дорогие активы у семьи эксгенпрокурора Луценко: есть признаки незаконного обогащения

14:26

Света станет больше: три украинские АЭС восстановили производство электричества

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять