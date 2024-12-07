Она явно не ожидала, что животное может туда попасть.

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Девушка девять часов искала кошку: нашла она ее в очень необычном месте / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

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Как проходили поиски животного

Где пряталась кошка

Многие люди считают своих домашних животных полноценными членами семьи. Поэтому их исчезновение всегда становится поводом для беспокойства. Так произошло с одной женщиной, которая целых девять часов не могла найти своего кота.

Она безуспешно обыскивала весь дом, пока неожиданная разгадка не нашлась в самом неожиданном месте, пишет Главред. Забавную историю хозяйка решила поделиться в TikTok, и пост моментально стал вирусным, собрав 772 000 лайков и 1 800 комментариев.

видео дня

В записи женщина рассказывает: "Наш кот пропал более чем на 9 часов, и моя сестра услышала странный шум в своей комнате..."

Следуя звукам, семья начала искать источник. Хозяйке пришлось встать на табуретку, чтобы заглянуть за шкаф. И, как оказалось, там и находился наглый пушистый беглец! Кот устроился в крошечном пространстве между шкафом и стеной, явно наслаждаясь своим уединением.

История вызвала восторг и массу комментариев пользователей, которые делились похожими случаями с пропажей своих питомцев.

Этот случай ещё раз напомнил всем владельцам животных, что их любимцы всегда найдут способ удивить нас — иногда в самых неожиданных местах.

Смотрите видео с этим котом:

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