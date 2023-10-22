Девушка показала, чем вывести жирные пятна за 10 минут

Любительница чистоты поделилась рецептом средства из двух ингредиентов, которое она использует для борьбы с жирными пятнами на одежде.
В своем видеоролике Шантель Мила продемонстрировала трюк, который спас несколько ее любимых нарядов. Она объяснила, что ее способ очистки удаляет даже жирные пятна.
"Попрощайтесь с жирными пятнами на любимой одежде", - сказала она своим зрителям.
Шантель пролила несколько капель масла на свою одежду и показала, как легко их можно удалить.
На следующем этапе она удалила маслянистый след, намазав его средством для мытья посуды.
Шантель объяснила зрителям, что мыло помогает справиться с маслом.
Затем она посыпала пятно пищевой содой, которая, по ее словам, "впитала масло".
В заключение Шантель рекомендовала: "Оставьте на 10 минут и постирайте как обычно".
Она подняла футболку, чтобы показать зрителям, что пятна исчезли.
Смотрите видео о том, чем вывести жирные пятна:
@mama_mila_ Say goodbye to oil stains on your favourite clothes ? #stainremoval#oilstains#cleaninghacks#laundryhacks#cleantok♬ get him back! - Olivia Rodrigo
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