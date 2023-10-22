Девушка показала, чем вывести жирные пятна за 10 минут

Она продемонстрировала трюк, который спас несколько ее любимых нарядов.

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Девушка показала, чем вывести жирные пятна / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Любительница чистоты поделилась рецептом средства из двух ингредиентов, которое она использует для борьбы с жирными пятнами на одежде.

В своем видеоролике Шантель Мила продемонстрировала трюк, который спас несколько ее любимых нарядов. Она объяснила, что ее способ очистки удаляет даже жирные пятна.

"Попрощайтесь с жирными пятнами на любимой одежде", - сказала она своим зрителям.

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Шантель пролила несколько капель масла на свою одежду и показала, как легко их можно удалить.

Девушка показала, чем вывести жирные пятна / Скриншот с видео

На следующем этапе она удалила маслянистый след, намазав его средством для мытья посуды.

Шантель объяснила зрителям, что мыло помогает справиться с маслом.

Затем она посыпала пятно пищевой содой, которая, по ее словам, "впитала масло".

В заключение Шантель рекомендовала: "Оставьте на 10 минут и постирайте как обычно".

Она подняла футболку, чтобы показать зрителям, что пятна исчезли.

Смотрите видео о том, чем вывести жирные пятна:

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