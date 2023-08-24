Как отстирать старые желтые пятна от пота: исчезнут на глазах

Как избавиться от пятен пота? Легко, если знать несколько способов.
Старые желтые пятна от пота – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие. Но не отчаивайтесь, существует ряд проверенных методов, которые помогут вам с легкостью избавиться от пятен пота и вернуть одежде свежий и безупречный вид.
Как убрать застарелое пятно от пота?
- Уксус: Создайте раствор из воды и уксуса (1:1) и нанесите его на пятно. Оставьте на некоторое время, затем вымойте.
- Лимонный сок: Натрите пятно лимонным соком и оставьте на солнце на несколько часов, затем вымойте.
- Сода: Смешайте соду с водой до получения пасты и нанесите на пятно, оставьте на 15-30 минут, затем вымойте.
- Мыльный раствор: Предварительно вымойте пятно в мыльной воде, затем обработайте лимонным соком и вымойте.
Чем вывести желтые пятна от пота под мышками?
- Отбеливатель: Поставьте немного отбеливателя на пятно и оставьте на 10-15 минут, затем вымойте.
- Смесь соды и перекиси: Создайте пасту из соды и перекиси (1:1) и нанесите на пятно на 15-20 минут, затем вымойте.
- Соль: Поставьте на пятно немного соли, затем вымойте в холодной воде.
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- Мыльная вода: Замочите пятно в мыльной воде на несколько часов, затем вымойте.
- Отбеливатель для ткани: Отбеливающее средство нанесите на пятно и оставьте на некоторое время, затем вымойте.
- Уксус и сода: Создайте пасту из уксуса и соды, нанесите на пятно на 20-30 минут, затем вымойте.
Следуя этим простым советам, вы сможете легко избавиться от старых желтых пятен от пота и вернуть одежде чистоту и свежесть.
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