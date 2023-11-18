УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

"Дьявольский" знак: почему глаза кошек светятся в темноте

Юрий Берендий
18 ноября 2023, 04:00
Спутники ведьм, слуги дьявола или воплощения нечисти - именно так называли котиков в Средневековье. Главред выяснил, почему глаза кошек светятся в темноте.
'Дьявольский' знак: почему глаза кошек светятся в темноте
"Дьявольский" знак: почему глаза котов светятся в темноте / Коллаж Главред. фото: скриншот с видео

В Средневековье котиков часто считали загадочными существами из-за их глаз, которые сияли ночью, как алмазы. Из-за этого многие тысячелетия коты даже попадали под инквизицию. Однако современное объяснение зловещего вида пушистиков довольно простое.

Почему кошачьи глаза светятся в темноте?

Глаза кошек светятся в темноте благодаря особенностям их зрительного аппарата и наличию специального слоя в глазном яблоке, который называется "тапетум". Вот несколько причин, объясняющих этот эффект:

  • Тапетум: у кошек, а также у многих других ночных хищников есть слой тапетума, который отражает свет, проходящий через сетчатку, обратно через нее. Это увеличивает шансы фотонов попасть в фоторецепторы сетчатки при втором прохождении, повышая чувствительность глаз к слабому свету.
  • Улучшение ночного видения: из-за того, что кошки являются крупными хищниками, их глаза адаптированы к охоте в условиях низкой освещенности. Свет, попадающий через зрачок, проходит через тапетум и снова освещает сетчатку, позволяя кошкам видеть при слабом освещении. Способность видеть в темноте позволяет кошкам легче охотиться ночью и в условиях ограниченного света.

Благодаря чему глаза кошек светятся в темноте?

Биохимик Глеб Репич в эфире "Сніданку з 1+1"рассказал, что глаза кошек светятся благодаря гуамину.

"Гуанин это очень классное соединение, очень распространенное в природе. А вот ее молекула входит в молекулу жизни самой главной молекулы, без которой бы не существовала жизнь на нашей планете. Это молекула ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), которая кодирует генетическую информацию. И вот именно из кристаллов гуанина складывается зеркало за сетчаткой глаза кота, которое отражает свет.

Почему глаза кошек светятся - смотрите в видео:

Ученый также сообщил, как именно происходит процесс так называемого "свечения" глаз у котов.

"Свет проходит через сетчатку, и сетчатка реагирует на этот свет. То есть идет сигнал к мозгу кота и он что-то видит. Затем свет отражается от этих кристаллов гуанина и возвращается и снова проходит через ту же сетчатку. Благодаря этому коты и могут так хорошо видеть в темноте, а их глаза светятся", - резюмирует биохимик Глеб Репич.

Таким образом, этот естественный механизм является адаптацией, которая помогает кошкам функционировать в условиях ограниченного света и низкой освещенности.

Также вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
коты
Реклама

Главное за день

В Украине налаживают масштабное производство ракет: как будут применять

В Украине налаживают масштабное производство ракет: как будут применять

22:58 Украина
Операция на левом берегу Днепра: в Генштабе ВСУ сообщили об успехе

Операция на левом берегу Днепра: в Генштабе ВСУ сообщили об успехе

22:07 Украина
Россияне держали эти позиции с 2016 года: ВСУ начали наступление на Горловку - Свитан

Россияне держали эти позиции с 2016 года: ВСУ начали наступление на Горловку - Свитан

21:01 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:00

"Дьявольский" знак: почему глаза кошек светятся в темноте

03:40

Как кофе влияет на кожу: почему не стоит верить 3-м популярным мифам

02:48

Забудьте о желтых пятнах под мышками: как избавиться от следов на белой одежде без усилий

01:30

Зачем сыпать соль в колодец: вы просто упадете, узнав неожиданный ответ

17 ноября, пятница
22:59

Результат удивит любого: зачем пить теплую воду с утра

Маск подыгрывает трампистам, но США не дадут ему отключить Starlink для ВСУ - ЗолотаревМаск подыгрывает трампистам, но США не дадут ему отключить Starlink для ВСУ - Золотарев
22:58

В Украине налаживают масштабное производство ракет: как будут применять

22:51

"Танцует Настя, а стыдно мне": анорексичная Волочкова без белья ошарашила новыми танцамиВидео

22:44

Новая тактика врага: россияне перешли в наступление с техникой - офицер Нацгвардии

22:30

Зеленский ответил смогут ли студенты выезжать за границу

Реклама
22:16

"Угрожает европейской безопасности": Шольц сделал важное заявление о войне в Украине

22:10

Жена Иракли Макацария поделилась редким фото их сына

22:07

Операция на левом берегу Днепра: в Генштабе ВСУ сообщили об успехе

21:38

Операция "Майдан-3": Кремль готовит массовые провокации в Украине

21:15

Ноябрь не пройдет бесследно: 3 знака зодиака столкнутся с трудностями

21:15

Как привлечь удачу: 6 способов, которые помогут стать счастливчиком

21:01

Россияне держали эти позиции с 2016 года: ВСУ начали наступление на Горловку - Свитан

20:55

Будет мороз -14: синоптик назвала дату, когда будет свирепствовать сильнейший холод

20:53

Водители рассказали секрет, как с помощью огурца быстро разморозить лобовое стекло

20:53

Украина могла бы победить РФ уже в этом году, но при одном условии – генерал США

20:20

На зависть соседям: лучший способ для выращивания роз из 1 инградиента

Реклама
19:57

РФ перебрасывает на юг больше войск: зафиксировано движение техники в сторону Херсона

19:52

В Украине скоро подорожает бензин: украинцам рассказали, что будет с ценами

19:38

Повестки в платежках за коммуналку: законный ли новый способ призыва в армию

19:30

Пугачеву в черном "total look" с сыном сняли на видео возле монастыря

19:27

Этот факт перевернет ваш мир: из чего на самом деле делают мочалки для душа

19:21

В Украину несется непогода: страну атакует снег и гололед

19:10

Почему Украина может исчезнуть с экономической карты мирамнение

19:00

Единственное условие окончания войны: полковник ВСУ раскрыл детали и назвал дату

18:42

В Мариуполе увеличилось количество новых могил: оккупанты массово хоронят людей в траншее

18:39

Запас РФ в 800 ракет – угроза, но паники не надо, энергосистема выстоит – Укрэнерго

18:32

Переговоры о вступлении в ЕС могут сорваться - Reuters

18:32

"Была шокирована": Павлик удивил жену первым за семь лет сюрпризом

17:57

"Россияне шокированы": военный ВСУ раскрыл ситуацию на левом берегу Херсонщины

17:49

Армия Украины закрепляется на левобережье Херсонщины: в ВСУ сделали заявление

17:34

ВСУ "выкашивают" офицеров и солдат: у РФ катастрофические потери под Авдеевкой

17:30

Снова передумали: в Украине не отменят "заочку"

17:21

Заходить в город не будут: россияне изменили свои планы по Авдеевке - разведка

17:16

День сержанта ВСУ: красивые поздравления военным с профессиональным праздником

17:14

Зарплата выросла, но инфляцию не перекрыла: насколько украинцы стали беднее

17:10

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: майор рассказал о ситуации под Бахмутом

Реклама
17:00

Нельзя говорить "язва": почему использовать это слово неправильно

16:49

Перешли к "тактике Бахмута": в Bild раскрыли планы России по захвату Авдеевки

16:33

Это под силу лишь единицам: только люди с высоким IQ найдут сову за 7 секунд

16:22

Сколько украинцев оказались в российском плену: Минреинтеграции назвало цифру

16:17

"Будет руководить так же": Подоляк рассказал о преемнике Путина

16:12

Чтобы вылеты МиГа не парализовали Украину: Зеленский на Ставке дал задание военным

16:00

Колонны бронетехники пошли на штурм: в ВСУ раскрыли направление удара оккупантов

15:57

"Самая успешная операция": ВСУ выбивают россиян с левого берега Днепра – CNN

15:53

Помощь Украине от США оказалась под угрозой: ее могут отложить до декабря

15:49

Венгерский язык на Закарпатье и война с РФ: Орбан разразился порцией пропаганды

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять