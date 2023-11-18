'Дьявольский' знак: почему глаза кошек светятся в темноте

Спутники ведьм, слуги дьявола или воплощения нечисти - именно так называли котиков в Средневековье. Главред выяснил, почему глаза кошек светятся в темноте.

https://glavred.info/life/dyavolskiy-znak-pochemu-glaza-koshek-svetyatsya-v-temnote-10517773.html Ссылка скопирована

"Дьявольский" знак: почему глаза котов светятся в темноте / Коллаж Главред. фото: скриншот с видео

В Средневековье котиков часто считали загадочными существами из-за их глаз, которые сияли ночью, как алмазы. Из-за этого многие тысячелетия коты даже попадали под инквизицию. Однако современное объяснение зловещего вида пушистиков довольно простое.

Почему кошачьи глаза светятся в темноте?

Глаза кошек светятся в темноте благодаря особенностям их зрительного аппарата и наличию специального слоя в глазном яблоке, который называется "тапетум". Вот несколько причин, объясняющих этот эффект:

Тапетум: у кошек, а также у многих других ночных хищников есть слой тапетума, который отражает свет, проходящий через сетчатку, обратно через нее. Это увеличивает шансы фотонов попасть в фоторецепторы сетчатки при втором прохождении, повышая чувствительность глаз к слабому свету.

Улучшение ночного видения: из-за того, что кошки являются крупными хищниками, их глаза адаптированы к охоте в условиях низкой освещенности. Свет, попадающий через зрачок, проходит через тапетум и снова освещает сетчатку, позволяя кошкам видеть при слабом освещении. Способность видеть в темноте позволяет кошкам легче охотиться ночью и в условиях ограниченного света.

Благодаря чему глаза кошек светятся в темноте?

Биохимик Глеб Репич в эфире "Сніданку з 1+1"рассказал, что глаза кошек светятся благодаря гуамину.

"Гуанин это очень классное соединение, очень распространенное в природе. А вот ее молекула входит в молекулу жизни самой главной молекулы, без которой бы не существовала жизнь на нашей планете. Это молекула ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), которая кодирует генетическую информацию. И вот именно из кристаллов гуанина складывается зеркало за сетчаткой глаза кота, которое отражает свет.

Почему глаза кошек светятся - смотрите в видео:

Ученый также сообщил, как именно происходит процесс так называемого "свечения" глаз у котов.

"Свет проходит через сетчатку, и сетчатка реагирует на этот свет. То есть идет сигнал к мозгу кота и он что-то видит. Затем свет отражается от этих кристаллов гуанина и возвращается и снова проходит через ту же сетчатку. Благодаря этому коты и могут так хорошо видеть в темноте, а их глаза светятся", - резюмирует биохимик Глеб Репич.

Таким образом, этот естественный механизм является адаптацией, которая помогает кошкам функционировать в условиях ограниченного света и низкой освещенности.

Также вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.