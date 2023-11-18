'Дьявольский' знак: почему глаза кошек светятся в темноте

В Средневековье котиков часто считали загадочными существами из-за их глаз, которые сияли ночью, как алмазы. Из-за этого многие тысячелетия коты даже попадали под инквизицию. Однако современное объяснение зловещего вида пушистиков довольно простое.
Почему кошачьи глаза светятся в темноте?
Глаза кошек светятся в темноте благодаря особенностям их зрительного аппарата и наличию специального слоя в глазном яблоке, который называется "тапетум". Вот несколько причин, объясняющих этот эффект:
- Тапетум: у кошек, а также у многих других ночных хищников есть слой тапетума, который отражает свет, проходящий через сетчатку, обратно через нее. Это увеличивает шансы фотонов попасть в фоторецепторы сетчатки при втором прохождении, повышая чувствительность глаз к слабому свету.
- Улучшение ночного видения: из-за того, что кошки являются крупными хищниками, их глаза адаптированы к охоте в условиях низкой освещенности. Свет, попадающий через зрачок, проходит через тапетум и снова освещает сетчатку, позволяя кошкам видеть при слабом освещении. Способность видеть в темноте позволяет кошкам легче охотиться ночью и в условиях ограниченного света.
Благодаря чему глаза кошек светятся в темноте?
Биохимик Глеб Репич в эфире "Сніданку з 1+1"рассказал, что глаза кошек светятся благодаря гуамину.
"Гуанин это очень классное соединение, очень распространенное в природе. А вот ее молекула входит в молекулу жизни самой главной молекулы, без которой бы не существовала жизнь на нашей планете. Это молекула ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), которая кодирует генетическую информацию. И вот именно из кристаллов гуанина складывается зеркало за сетчаткой глаза кота, которое отражает свет.
Почему глаза кошек светятся - смотрите в видео:
Ученый также сообщил, как именно происходит процесс так называемого "свечения" глаз у котов.
"Свет проходит через сетчатку, и сетчатка реагирует на этот свет. То есть идет сигнал к мозгу кота и он что-то видит. Затем свет отражается от этих кристаллов гуанина и возвращается и снова проходит через ту же сетчатку. Благодаря этому коты и могут так хорошо видеть в темноте, а их глаза светятся", - резюмирует биохимик Глеб Репич.
Таким образом, этот естественный механизм является адаптацией, которая помогает кошкам функционировать в условиях ограниченного света и низкой освещенности.
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