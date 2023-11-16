Что можно сделать из черствого батона: 3 причины не выбрасывать его в мусорку

Не упускайте шанс превратить старый батон в настоящий кулинарный шедевр.

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Что можно сделать из черствого батона / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

У каждого из нас бывает, что остатки батона или хлеба засыхают и "ждут", когда их выбросят в мусорку, но делать этого не стоит, поскольку сухой батон - это лучший ингредиент для многих блюд.

Мы расскажем, что можно сделать из черствого батона.

Как сделать чесночные гренки

Нарежьте батон на тонкие ломтики.

Смешайте растопленное масло с измельченным чесноком, солью и зеленью (петрушкой, укропом).

Обмакивайте ломтики хлеба в смесь и запекайте в духовке до золотистой корки.

Как сделать крутоны

Нарежьте батон на кубики.

Обсыпьте кубики маслом, посыпьте специями и травами (например, чесноком, паприкой, розмарином).

Запекайте в духовке до золотистости.

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Хлебные крошки

Подсушите батон в духовке.

Разомните его в крошки (можно использовать блендер).

Хлебные крошки могут служить хорошей заменой панировке, используемой в различных рецептах.

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