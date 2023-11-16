Что можно сделать из черствого батона: 3 причины не выбрасывать его в мусорку

Не упускайте шанс превратить старый батон в настоящий кулинарный шедевр.
У каждого из нас бывает, что остатки батона или хлеба засыхают и "ждут", когда их выбросят в мусорку, но делать этого не стоит, поскольку сухой батон - это лучший ингредиент для многих блюд.
Мы расскажем, что можно сделать из черствого батона.
Как сделать чесночные гренки
- Нарежьте батон на тонкие ломтики.
- Смешайте растопленное масло с измельченным чесноком, солью и зеленью (петрушкой, укропом).
- Обмакивайте ломтики хлеба в смесь и запекайте в духовке до золотистой корки.
Как сделать крутоны
- Нарежьте батон на кубики.
- Обсыпьте кубики маслом, посыпьте специями и травами (например, чесноком, паприкой, розмарином).
- Запекайте в духовке до золотистости.
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Хлебные крошки
- Подсушите батон в духовке.
- Разомните его в крошки (можно использовать блендер).
- Хлебные крошки могут служить хорошей заменой панировке, используемой в различных рецептах.
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